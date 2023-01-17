Стал известен график плановых отключений электричества в регионе на февраль

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.02.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Калинина, ул. Советская)

с. Васильевка (ул. Мира)

02.02.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Калинина, ул. Северная, ул. Куйбышева, ул. Степная)

с. Васильевка (ул. Мира, ул. Комсомольская, ул. Больничная)

03.02.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Калинина, ул. Куйбышева, ул. Степная, ул. Советская, ул. Северная, ул. Садовая, ул. Кооперативная, ул. Ворошилова, ул. Рабочая, ул. Пролетарская, ул. Полевая, ул. Никольская, ул. Октябрьская, ул. Цветочная, ул. Рябиновая, ул. Дачная, ул. Тополиная, пер. Тихий, пер. Лунный, пер. Северный, пр. Строителей)

с. Васильевка (ул. Мира, ул. Комсомольская)

03.02.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с. Старопохвистнево (ул. Советская, ул. Речная)

06.02.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Северная)

с. Васильевка (ул. Специалистов, ул. Пионерская)

06.02.2023 года с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Почтовая, ул. Молодогвардейская, ул. Весенняя, пер. Овражный)

07.02.2023 с 9-00 до 16-00

Сергиевский район

п. Сок

п. Светлодольск

07.02.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с.Алькино (ул.Советская, ул. Учительская)

07.02.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Куйбышева, ул. Кооперативная)

с. Васильевка (ул. Мира)

07.02.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Почтовая, ул. Молодогвардейская, ул. Весенняя, пер. Овражный)

08.02.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Куйбышева, ул. Садовая, ул. пер. Северный)

с. Васильевка (ул. Коллективная)

08.02.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Почтовая, ул. Молодогвардейская, ул. Весенняя, пер. Овражный)

08.02.2023 с 9-00 до 16-00

Сергиевский район

п. Суходол (АО "Самаранефть").

09.02.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Ворошилова, ул. Советская)

с. Васильевка (ул. Никонова)

09.02.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с. Кр.Ключи (ул. Центральная, ул. Школьная)

10.02.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Калинина, ул. Куйбышева, ул. Степная, ул. Советская, ул. Северная, ул. Садовая, ул. Кооперативная, ул. Ворошилова, ул. Рабочая, ул. Пролетарская, ул. Полевая, ул. Никольская, ул. Октябрьская, ул. Цветочная, ул. Рябиновая, ул. Дачная, ул. Тополиная, пер. Тихий, пер. Лунный, пер. Северный, пр. Строителей)

с. Васильевка (ул. Коллективная, ул. Правленческая)

10.02.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Почтовая, ул. Молодогвардейская, ул. Весенняя, пер. Овражный)

13.02.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Советская)

с. Васильевка (ул. Комсомольская, ул. Овражная, 1-й проезд, 2-й проезд, 3-й проезд)

13.02.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Почтовая, ул. Молодогвардейская, ул. Весенняя, пер. Овражный)

13.02.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с. Староганькино (ул. Центральная, ул. Набережная)

13.02.2023 с 9-00 до 16-00

Сергиевский район

п. Суходол (плодосовхоз ОАО "Сургутское").

14.02.2023 с 9-00 до 16-00

Сергиевский район

п. Суходол

14.02.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с. Сосновка (ул. Партизанская)

14.02.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Ворошилова, пер. Лунный)

с. Васильевка (ул. Никонова, ул. Набережная)

14.02.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Почтовая, ул. Молодогвардейская, ул. Весенняя, пер. Овражный)

15.02.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Советская, ул. Рабочая)

с. Васильевка (ул. Правленческая, ул. Горная, ул. Комсомольская)

16.02.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Советская, ул. Пролетарская)

с. Васильевка (ул. Коллективная, ул. Полевая, ул. Гапшина, ул. Клубная)

16.02.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Новостроящаяся, ул. Солнечная)

16.02.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с. Н.Мансуркино (ул. Комсомольская, ул. Колхозная)

17.02.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Калинина, ул. Куйбышева, ул. Степная, ул. Советская, ул. Северная, ул. Садовая, ул. Кооперативная, ул. Ворошилова, ул. Рабочая, ул. Пролетарская, ул. Полевая, ул. Никольская, ул. Октябрьская, ул. Цветочная, ул. Рябиновая, ул. Дачная, ул. Тополиная, пер. Тихий, пер. Лунный, пер. Северный, пр. Строителей)

с. Васильевка (ул. Школьная, ул. Горная, ул. Комсомольская, ул. Правленческая)

17.02.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Новостроящаяся, ул. Солнечная)

17.02.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с.М.Ибряйкино (ул. Красноармейская, ул. Островского)

20.02.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Советская, ул. Кооперативная)

с. Васильевка (ул. Коллективная, ул. Гапшина)

21.02.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Советская, ул. Полевая)

с. Васильевка (ул. Гапшина, ул. Полевая, ул. Молодежная)

21.02.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Новостроящаяся, ул. Солнечная)

21.02.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с. Ст.Аманак (ул. Еланского, ул. Козлова)

22.02.2023 с 10-00 до 12-00

Кинель-Черкасский район

п. Заовражный (ул. Центральная, ул. Первомайская)

22.02.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Северная, ул. Рябиновая)

с. Васильевка (ул. Коллективная)

22.02.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Новостроящаяся, ул. Солнечная)

23.02.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Северная, ул. Рябиновая, ул. Цветочная)

с. Васильевка (ул. Никонова)

23.02.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Новостроящаяся, ул. Солнечная)

24.02.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Калинина, ул. Куйбышева, ул. Степная, ул. Советская, ул. Северная, ул. Садовая, ул. Кооперативная, ул. Ворошилова, ул. Рабочая, ул. Пролетарская, ул. Полевая, ул. Никольская, ул. Октябрьская, ул. Цветочная, ул. Рябиновая, ул. Дачная, ул. Тополиная, пер. Тихий, пер. Лунный, пер. Северный, пр. Строителей)

с. Васильевка (ул. Никонова)

26.02.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Новостроящаяся, ул. Солнечная)

27.02.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Рябиновая)

с. Васильевка (ул. Специалистов)

27.02.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

с. Рамено (ул. Новостроящаяся, ул. Солнечная)

27.02.2023 с 10-00 до 17-00

Кинель-Черкасский район

с.Березняки (ул. Березняковская)

27.02.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район:

с. Б.Толкай (ул. Молодежная)

28.02.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с. Савруха (ул.Центральная Усадьба, ул. Красноармейская)

28.02.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Рябиновая, ул. Цветочная)

с. Васильевка (ул. Специалистов, ул. Отрадная, ул. Светлая, ул. Луговая, ул. Мира)

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