"Самарские РС" временно приостановят электроснабжение в четырех районах

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
18.01.2023 с 10-00 до 14-00
Ставропольский район
п. Луначарский (ул. Производственная, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Набережная, ул. Школьная)
18.01.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Выселки (ул. Октябрьская, ул. Озерная)
с. Русская Борковка (ул. Тополиная, ул. Дачная, ул. Строителей, ул. Куйбышева)
18.01.2023 с 09-00 до 12-00
Ставропольский район
с. Валы (ул. Красноармейская д. 4-8 (четная сторона), ул. Морская д. 1-25, 29б (нечетная сторона), ул. Морская д. 2-24, 28а (четная сторона)
18.01.2023 с 13-00 до 17-00
Волжский район
с. Подгоры (ул. Ленинская, д. 1-101, ул. Лесная 7-27 (нечетная сторона), ул. Рабочая, д. 2-65)
18.01.2023 с 09-00 до 17-00
Волжский район
с. Торновое
с. Новинки
с. Шелехметь
с. Рождествено (ул. Крестьянская д. 21)
19.01.2023 с 11-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Севрюкаево (ул. Ленина, д. 1-72, ул. Овражная, д. 1, ул. Садовая 1-13)
19.01.2023 с 13-00 до 17-00
Волжский район
с. Выползово (все улицы кроме ул. Чапаевская 1-21, ул. Пролетарская 1-10, 11-57 (нечетная сторона), ул. Крестьянская 1-16)
с. Подгоры
19.01.2023 с 10-00 до 17-00
Кинель-Черкасский район
с. Новый Сарбай (ул. 60 лет Октября, ул. Садовая)
19.01.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. Султангулово (ул. Дружбы)
с. Кротково (ул. Комсомольская)
с. Сукаевка (ул. Главная)
с. Н.Мансуркино (ул. Колхозная)
с. Ст.Аманак (ул. Ленина, Центральная, Школьная, Шулайкина)
с. М.Ибряйкино (ул. Центральная)
20.01.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с. Чекалинка (ул. Лесная, Чекмасова)
п. Никольский (ул.Тополиная, Подгорная, Петровская)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.