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Энергетика ТЭК

"Самарские РС" временно приостановят электроснабжение в четырех районах

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

18.01.2023 с 10-00 до 14-00

Ставропольский район

п. Луначарский (ул. Производственная, ул. Пролетарская, ул. Советская, ул. Набережная, ул. Школьная)

18.01.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Выселки (ул. Октябрьская, ул. Озерная)

с. Русская Борковка (ул. Тополиная, ул. Дачная, ул. Строителей, ул. Куйбышева)

18.01.2023 с 09-00 до 12-00

Ставропольский район

с. Валы (ул. Красноармейская д. 4-8 (четная сторона), ул. Морская д. 1-25, 29б (нечетная сторона), ул. Морская д. 2-24, 28а (четная сторона)

18.01.2023 с 13-00 до 17-00

Волжский район

с. Подгоры (ул. Ленинская, д. 1-101, ул. Лесная 7-27 (нечетная сторона), ул. Рабочая, д. 2-65)

18.01.2023 с 09-00 до 17-00

Волжский район

с. Торновое

с. Новинки

с. Шелехметь

с. Рождествено (ул. Крестьянская д. 21)

19.01.2023 с 11-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Севрюкаево (ул. Ленина, д. 1-72, ул. Овражная, д. 1, ул. Садовая 1-13)

19.01.2023 с 13-00 до 17-00

Волжский район

с. Выползово (все улицы кроме ул. Чапаевская 1-21, ул. Пролетарская 1-10, 11-57 (нечетная сторона), ул. Крестьянская 1-16)

с. Подгоры

19.01.2023 с 10-00 до 17-00

Кинель-Черкасский район

с. Новый Сарбай (ул. 60 лет Октября, ул. Садовая)

19.01.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с. Султангулово (ул. Дружбы)

с. Кротково (ул. Комсомольская)

с. Сукаевка (ул. Главная)

с. Н.Мансуркино (ул. Колхозная)

с. Ст.Аманак (ул. Ленина, Центральная, Школьная, Шулайкина)

с. М.Ибряйкино (ул. Центральная)

20.01.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

с. Чекалинка (ул. Лесная, Чекмасова)

п. Никольский (ул.Тополиная, Подгорная, Петровская)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

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ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

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