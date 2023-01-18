Искусственный интеллект снова № 1 — в ежегодном мониторинге трендов цифровизации, который делает "Ростелеком", эта технология за пять лет уже трижды заняла первую строчку по интегральному показателю, который учитывает количество научных публикаций, патентов и объем инвестиций в технологию.
А вот лидером именно по объему инвестиций стало направление цифровой медицины (e-Health), и дело не только в пандемии COVID-19, которая, безусловно, подогрела интерес. В топ-10, например, также вошли цифровые технологии диагностики и изучения рака. В целом, в e-Health было зафиксировано инвестиционных сделок на общую сумму более 722 млрд долларов США. Для сравнения: на втором месте расположилась вычислительная биология с совокупной суммой в два раза меньше — 352 млрд долларов.
По патентной активности, которая говорит о близкой коммерциализации научных открытий, лидируют мобильные сети (142,2 тыс. патентов) и искусственный интеллект (140,6 тыс.).
Топ-20 трендов цифровизации
- Искусственный интеллект (Artificial Intelligence).
- Альтернативная энергетика (Alternative energy).
- Мобильные сети (Mobile networks).
- Цифровое здравоохранение (e-Health).
- Изучение рака (Cancer research).
- Вычислительная биология (Computational biology).
- Интеллектуальный анализ данных (Data mining).
- Социальные сети (Social Media).
- Информационная безопасность (Information security).
- Робототехника (Robotics).
- Мобильные сети пятого поколения (5G).
- Электронная коммерция (e-Commerce).
- Мобильные платформы (Mobile platforms).
- Компьютерные игры (Computer games).
- Приложения на операционной системе Android.
- Блокчейн (Blockchain).
- Беспилотные автомобили (Autonomous vehicles).
- Облачные технологии (Cloud).
- Спутниковая связь (Satellite).
- Приложения на операционной системе iOS.
"За пять лет мы накопили колоссальный объем данных, который позволяет анализировать важнейшие технологические тренды в различных разрезах. Если первый мониторинг основывался на 5 млн источников, то премьерный — уже на более 117 млн. Сравнение данных за разные годы показывает пути развития технологий: какие из них получили наибольший импульс развития и внедрения, а какие перешли в разряд аутсайдеров. За теми, кто оказался "на обочине", следить не менее интересно: что-то появилось раньше своего времени, а что-то вытеснено новым поколением науки и техники. Бесспорным фаворитом этих своеобразных чемпионатов технологий в последние годы является искусственный интеллект: он оказывает сквозное влияние на огромное количество других трендов. И при подготовке самого мониторинга не обойтись без искусственного интеллекта, так как обработать миллионы источников данных иным способом невозможно. Наша работа может стать важным источником данных при разработке стратегий и принятии программных решений в самом широком круге отраслей", — отметил вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков.
Интересные изменения отмечаются среди стран-лидеров — количество переходит в качество. Китай обогнал США в интегральном рейтинге стран, став лидером по качественным показателям — научным статьям и патентам в сфере цифровых технологий. США сохраняет лидерство только в объеме инвестиций.
Россия в сфере технологий цифровизации топливно-энергетического комплекса входит в тройку стран-лидеров по зарегистрированным патентам и в топ-5 по научным публикациям. Среди других стран можно отметить интересную динамику у Ирана, который, несмотря на санкции, вошел в мировой топ-10 по научным публикациям по двум направлениям — умные сети электроснабжения (Smart grid) и альтернативная энергетика.
Все отчеты "Ростелекома" по итогам мониторинга глобальных трендов цифровизации доступны по ссылке или по QR-коду:
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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