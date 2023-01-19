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Занятость Экономическая политика

Большой выбор вакансий: HoReCa вошла в топ-5 по числу вакансий на Авито Работе в 2022 году

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа профессий "Туризм, рестораны" на Авито Работе по итогам года вошла в топ-5 наиболее востребованных. В Самаре количество предложений в отрасли выросло на 15% год к году, медианная зарплата составила 27500 рублей в месяц. Эксперты Авито Работы рассказали, какие кадры нужны ресторанной индустрии.

Повара — на вес золота

На Авито Работе представлен большой выбор вакансий в сфере гостеприимства. Общий объём предложений в 2022 году превысил 340 тысяч — на 12% больше, чем год назад. В Самаре количество предложений в отрасли выросло на 15% год к году. Наибольшим спросом пользуются повара: на данную профессию пришлось 28% объявлений от всех вакансий в отрасли. Востребованы не только шефы, но и профессионалы начального и среднего уровней.

С развитием локальных гастрономических проектов, выходом на рынок новых брендов в сфере общепита и ростом числа сервисов доставки готовых блюд работодателям требуется больше сотрудников. По наблюдениям Авито Работы, заведения предпочитают искать их онлайн. Например, на Авито можно размещать вакансии бесплатно, а отбирать подходящие кадры из большого числа резюме удобно по тематическим фильтрам: графику работы, стажу, образованию и т. д.

Помимо прочего, в сфере HoReCa востребован линейный персонал, которому свойственна частая сменяемость. Так, на профессию официанта пришлось 6% всех вакансий. Также в современной культуре с привычкой ежедневного потребления кофе и посещения кофеен рынку требуются пекари (5%), бармены (3%) и бариста (2%).

"Последние несколько лет стали временем смелых вызовов и экспериментов для сферы общественного питания. Однако отрасль гибко адаптировалась к изменениям и продолжила развитие. Большую популярность получили заведения, ориентированные на самовывоз и доставку готовых блюд, ставшую распространённой привычкой для потребителей. Соразмерно растёт потребность в поварах самых разных направлений. Так, в Самаре на Авито Работе вырос спрос на 32% — на кондитеров. К середине января работодатели опубликовали на Авито Работе свыше 37 тысяч вакансий. HR-Tech решения, включая чат-ботов, на нашей платформе позволяют автоматизировать найм и сократить время от первого контакта с соискателем до его выхода на работу до пары дней", — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Больше спрос — выше зарплаты

Уровень медианной зарплаты в ресторанно-гостиничной сфере в Самаре составляет 27500 рублей в месяц. На более высокие предложения могут претендовать специалисты, занимающиеся организацией работы заведения и контролем качества: управляющие (50000 рублей) и технологи общественного питания (44000 рублей). Медианная зарплата официантов составляет 20000 рублей, барменов — 24250 рублей, бариста — 27500 рублей, пиццамейкеров — 36000 рублей, поваров — 35000 рублей, пекарей — 36000 рублей, сушистов — 45000 рублей.

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Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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