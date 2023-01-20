"Самарские РС" временно приостановят электроснабжение в 4 районах

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
20.01.2023 с 13-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Валы (ул. Красноармейская д. 2-55, ул. Морская д. 1-29б, ул. Советская д. 7-27 (нечетная сторона, Хутор д. 1-2)
20.01.2023 с 10-00 до 13-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Тополиная)
20.01.2023 с 13-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Северная, ул. Рябиновая)
20.01.2023 с 10-00 до 11-00
Ставропольский район
с. Тимофеевка (ул. Школьная д. 52-90(четная сторона), пер. Северный)
20.01.2023 с 10-30 до 12-00
Ставропольский район
с. Тимофеевка (ул. Школьная д. 1-53, д. 18-50)
23.01.2023 с 10-00 до 12-00
Приволжский район
с. Спасское (ул. Крестьянская)
23.01.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Русская Борковка (ул. Куйбышева, ул. Рабочая, ул. Ворошилова, ул. Садовая)
23.01.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
c. М.Толкай (ул. Чапаева, Павших коммунаров, Садовая, Лесная)
26.02.20213 с 10-00 до 17-00
Алексеевский район
с. Несмеяновка (ул. Советская, ул. Победы, ул. Ленинская, ул. Молодежная, ул. Кирова, ул. Школьная, ул. Степная)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
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