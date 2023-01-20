Суд заблокировал продажу "Рейда-1"

Арбитражный суд Самарской области принял обеспечительные меры в отношении имущества ЗАО "Рейд-1", остановив тем самым процедуру торгов.

Торги по продаже завода состоялись в начале января. Победителем было объявлено ООО "Торнадо" Алексея Шаповалова, которое предложило за лот 93,4 млн рублей.

Сразу после этого в суд обратились ИП Назаретян А.К. и Гаяне Овсепян за признанием торгов недействительными. По их мнению, в процедурах продажи "Рейда-1" допущены существенные нарушения. Кроме того, Овсепян была лишена возможности принять участие в торгах ввиду крайне малого периода подачи заявок, который выпал на праздничные дни.

Арбитраж также рассматривает заявление Арарата Назаретяна об обязании заключить с ним договор купли-продажи. Напомним, что его ИП признано победителем предыдущих торгов с суммой 51,7 млн рублей. Однако в дело вмешалась ФНС, которая оспорила пункт протокола собрания кредиторов о начальной цене и фактически аннулировала результаты торгов.