Три человека пострадали в ДТП на пересечении Московского шоссе и ул. Димитрова в Самаре

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В субботу, 21 января, две легковушки столкнулись на пересечении Московского шоссе и ул. Димитрова в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.