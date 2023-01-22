В Тольятти ищут водителя Audi, опрокинувшего машину и скрывшегося

В воскресенье, 22 января, в Автозаводском районе Тольятти неизвестный водитель устроил ДТП и скрылся. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Автомобилист ехал на Audi, в районе пересечения ул. Свердлова и Московского проспекта он наехал на препятствие, после чего машина опрокинулась. Это видно, в том числе на фотографиях очевидцев.
Водитель скрылся с места аварии.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливают.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!