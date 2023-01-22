В Тольятти ищут водителя Audi, опрокинувшего машину и скрывшегося

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В воскресенье, 22 января, в Автозаводском районе Тольятти неизвестный водитель устроил ДТП и скрылся. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.