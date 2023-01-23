На втором сборе "Крылья" сыграют пять матчей

"Крылья Советов" за время второго турецкого сбора сыграют пять матчей.
Первый из них состоится в понедельник, 31 января, в 16:00 с сербской командой "Раднички".
Со "СКА-Хабаровск" встреча запланирована на 28 января. В этот же день пройдет игра с казанским "Рубином".
3 февраля самарцы проведут два матча - с ярославским "Шинником" и "Оренбургом".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?