На втором сборе "Крылья" сыграют пять матчей

"Крылья Советов" за время второго турецкого сбора сыграют пять матчей.

Первый из них состоится в понедельник, 31 января, в 16:00 с сербской командой "Раднички".

Со "СКА-Хабаровск" встреча запланирована на 28 января. В этот же день пройдет игра с казанским "Рубином".

3 февраля самарцы проведут два матча - с ярославским "Шинником" и "Оренбургом".