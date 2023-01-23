Видеокамеры "Ростелекома" наблюдают за порядком в Самаре

"Ростелеком" дополнительно установил 162 камеры видеонаблюдения на улицах и площадях Самары. Таким образом, количество устройств провайдера в областном центре приблизилось к 500. Цифровой оператор интегрировал их в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", предназначенный для обеспечения правопорядка в городе.
Для подключения камер видеонаблюдения "Ростелеком" построил пять километров новой кабельной канализации и проложил более 75 километров волоконно-оптических линий связи.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Эффективность системы видеонаблюдения в Самаре проверена временем. Она помогала сотрудникам органов правопорядка обеспечивать безопасность во время чемпионата мира по футболу в 2018 году и юбилейной Студенческой весны в мае прошлого года. Теперь камеры будут наблюдать за обстановкой не только на территориях, прилегающих к стадиону "Самара Арена", площади Куйбышева, Крымской площади и самарской набережной, но и на других общественных пространствах областного центра".
Видеопоток с камер видеонаблюдения передается в центр обработки данных государственного бюджетного учреждения Самарской области (ГБУ СО) "Безопасный регион". Видеозаписи объемом в один петабайт хранятся на серверах провайдера. За обстановкой наблюдают дежурные операторы, они передают информацию о нарушителях общественного порядка в правоохранительные органы.
Николай Бутров, заместитель директора ГБУ СО "Безопасный регион":
"На помощь сотрудникам полиции пришли современные цифровые системы. Видеокамеры расположены так, чтобы максимально снизить количество слепых зон в городе. Беспристрастные наблюдатели повышают оперативность работы правоохранительных органов, исключают человеческий фактор, фиксируют всё происходящее на улицах Самары".
В этом году работа по установке камер видеонаблюдения будет продолжена в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. Кроме того, цифровой оператор планирует увеличить емкость серверов центра обработки данных ГБУ СО "Безопасный регион".
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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