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Видеокамеры "Ростелекома" наблюдают за порядком в Самаре

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" дополнительно установил 162 камеры видеонаблюдения на улицах и площадях Самары. Таким образом, количество устройств провайдера в областном центре приблизилось к 500. Цифровой оператор интегрировал их в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", предназначенный для обеспечения правопорядка в городе.

Для подключения камер видеонаблюдения "Ростелеком" построил пять километров новой кабельной канализации и проложил более 75 километров волоконно-оптических линий связи.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Эффективность системы видеонаблюдения в Самаре проверена временем. Она помогала сотрудникам органов правопорядка обеспечивать безопасность во время чемпионата мира по футболу в 2018 году и юбилейной Студенческой весны в мае прошлого года. Теперь камеры будут наблюдать за обстановкой не только на территориях, прилегающих к стадиону "Самара Арена", площади Куйбышева, Крымской площади и самарской набережной, но и на других общественных пространствах областного центра".

Видеопоток с камер видеонаблюдения передается в центр обработки данных государственного бюджетного учреждения Самарской области (ГБУ СО) "Безопасный регион". Видеозаписи объемом в один петабайт хранятся на серверах провайдера. За обстановкой наблюдают дежурные операторы, они передают информацию о нарушителях общественного порядка в правоохранительные органы.

Николай Бутров, заместитель директора ГБУ СО "Безопасный регион":

"На помощь сотрудникам полиции пришли современные цифровые системы. Видеокамеры расположены так, чтобы максимально снизить количество слепых зон в городе. Беспристрастные наблюдатели повышают оперативность работы правоохранительных органов, исключают человеческий фактор, фиксируют всё происходящее на улицах Самары".

В этом году работа по установке камер видеонаблюдения будет продолжена в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. Кроме того, цифровой оператор планирует увеличить емкость серверов центра обработки данных ГБУ СО "Безопасный регион".

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