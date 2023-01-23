"Самарские РС" временно приостановят электроснабжение в 3 районах

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

23.01.2023 с 13-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Валы (ул. Жигулевская д. 1-46, ул. Полевая 1-8, ул. Кооперативная 1-46);

23.01.2023 с 10-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Северная, ул. Рябиновая поочередно);

с. Хрящевка (ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Ст. Разина);

24.01.2023 с 10-00 до 16-00

Хворостянский район:

С. Хворостянка (ул. Рабочая)

24.01.2023 с 09-00 до 10-00

Ставропольский район

с. Валы (ул. Октябрьская, д. 1-45, ул. Советская д. 1-26, ул. Чапаева д. 1-32);

24.01.2023 с 16-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Валы (ул. Октябрьская, д. 1-45, ул. Советская д. 1-26, ул. Чапаева д. 1-32);

24.01.2023 с 09-00 до 10-00 на 15 минут

Ставропольский район

с. Валы

24.01.2023 с 15-00 до 16-00 на 15 минут

Ставропольский район

с. Валы

24.01.2023 с 08-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Цветочная, ул. Северная, ул. Рябиновая, ул. Дачная, пер. Строителей, ул. Куйбышева, ул. Тополиная, ул. Калинина, ул. Степная, ул. Советская);

24.01.2023 с 10-00 до 11-00

Ставропольский район

с. Ягодное (ул. Полевая; ул. Заветы Ильича; ул. Кооперативная; ул. Первомайская; ул. Чкалова; ул. Советская; ул. Вознесенского; пер. Школьный; ул. Набережная; ул. Северная; ул. Садовая; ул. Заречная; ул. Березовая; ул. Волжская; ул. Приморская; ул. Славянская-Левобережная; пер. Физкультурный, пер. Автолюбителей; ул. Целинная; ул. Молодежная; ул. Спортивная; ул. Грачева; ул. Рабочая; пер. Звонкий; ул. Цветочная; ул. Артельная; пер. Здоровья; ул. Желанная; ул. Сказочная; ул. Медовая; ул. Праздничная; ул. Славянская; ул. Парковая; пер. Дальний; пер. Троицкий; ул. Оптимистов; пер. Веселый; ул. Трудовая; ул. Дружная; ул. Красивая; ул. Спокойная; ул. Уютная; ул. Рыбацкая; ул. Васильковая; пер. Тихий; пер. Прибрежный; ул. Ромашковая; ул. Вишневая; ул. Ново-Полевая; ул. Лунная; ул. Театральная; проезд Северный; ул. № 28; ул. Надежды; ул. Загородная);

24.01.2023 с 15-00 до 16-00

Ставропольский район

с. Ягодное (ул. Полевая; ул. Заветы Ильича; ул. Кооперативная; ул. Первомайская; ул. Чкалова; ул. Советская; ул. Вознесенского; пер. Школьный; ул. Набережная; ул. Северная; ул. Садовая; ул. Заречная; ул. Березовая; ул. Волжская; ул. Приморская; ул. Славянская-Левобережная; пер. Физкультурный, пер. Автолюбителей; ул. Целинная; ул. Молодежная; ул. Спортивная; ул. Грачева; ул. Рабочая; пер. Звонкий; ул. Цветочная; ул. Артельная; пер. Здоровья; ул. Желанная; ул. Сказочная; ул. Медовая; ул. Праздничная; ул. Славянская; ул. Парковая; пер. Дальний; пер. Троицкий; ул. Оптимистов; пер. Веселый; ул. Трудовая; ул. Дружная; ул. Красивая; ул. Спокойная; ул. Уютная; ул. Рыбацкая; ул. Васильковая; пер. Тихий; пер. Прибрежный; ул. Ромашковая; ул. Вишневая; ул. Ново-Полевая; ул. Лунная; ул. Театральная; проезд Северный; ул. № 28; ул. Надежды; ул. Загородная);

24.01.2023 с 10-00 до 17-00

Похвистневский район

c. Н. Ягодное (ул. Юбилейная, Н. Ягодинская)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.