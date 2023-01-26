Зачем Самаре еще одна стоматология

Почему частные кабинеты канут в лету, от каких ортодонтов надо бежать, и что такое честная стоматология, Волга Ньюс рассказал основатель и коммерческий директор стоматологической клиники "Лайф Смайл" Дмитрий Тренин.

- Наш регион — один из самых насыщенных по количеству стоматологов. Зачем Самаре еще одна стоматологическая клиника?

- Ну, во-первых, хороших клиник много не бывает. А во-вторых, Самарская область, действительно, занимает 14-е место в России по количеству стоматологов на 100 тысяч человек населения (данные Росстата за 2020 год). Это очень высокий показатель. И это говорит о высокой конкуренции, что неизбежно позитивно влияет на качество услуг, и, значит, хорошо для пациентов.

Только, как всегда, есть нюансы. Не меньше половины рынка — это частные кабинеты на одно кресло. Да, в нашем деле многое зависит от мастерства врача. Но кроме мастерства есть еще возможности. Какой бы золотой пробы ни были руки доктора в частном кабинете, его возможности ограничены. Это и другой уровень диагностики, и уровень оснащения, и отсутствие комплексного подхода — взаимодействия с врачами разных специализаций. Некоторые виды лечения вообще невозможно проводить в таком кабинете. В многопрофильной клинике пациент получает весь комплекс услуг в одном месте, и клиника отвечает за результат в целом.

- Ваша клиника позиционируется, как честная стоматология. Что это значит и что дает пациентам?

- Честность — необходимое условие для формирования доверия между врачом и пациентом. Это ключевая ценность для каждого сотрудника нашей клиники. Ценность и принцип работы.

Мы не предлагаем нашим пациентам ничего лишнего, только то, что необходимо для здоровой и красивой улыбки. Например, никогда не порекомендуем поставить дентальный имплант, если зуб, пусть даже "сложный", можно сохранить. Не будем использовать более дешевые материалы или отходить от протокола, если пациент пришел "по акции". Всегда сообщаем полную стоимость до начала лечения со всеми возможными вариантами. Например, цена коронки или импланта может варьироваться. Наша задача — проинформировать о плюсах и рисках, но решение всегда остается за пациентом.

Наши специалисты не обещают того, что невозможно гарантировать, даже если это финансово выгодно. Скажем, при исправлении прикуса невозможно дать 100% гарантию. Слишком много факторов влияет на результат, в том числе и сам пациент. Если кто-то вам такое обещает, бегите от таких ортодонтов.

Мы всегда оформляем весь необходимый пакет документов (договор и т. п.), который позволит пациенту впоследствии получить гарантийное лечение или компенсировать 13% НДФЛ. Согласитесь, приятная дополнительная скидка за лечение.

- Ваша клиника работает в Самаре 3 года. Расскажите историю ее создания. Как вообще у Вас появилась идея сделать такой проект?

- Идея проекта родилась в 2006 году, когда мы познакомились с супругой. Диана (ред. — Диана Тренина, главный врач клиники "Лайф Смайл") на тот момент уже несколько лет работала стоматологом в государственной клинике. Она говорила, что работа ей очень нравится, но часто сожалела, что не может в полной мере применить на практике знания, получаемые на семинарах и курсах повышения квалификации, которые регулярно проходила. Стоматология — одна из самых быстро развивающихся областей медицины. И для стоматолога такое положение вещей — это потеря квалификации. Доходило до того, что Диана за свой счет покупала новые более современные материалы и бесплатно для пациентов использовала их в работе.

Именно тогда я и пообещал, что когда-нибудь открою для нее свой кабинет. Но супруга сказала, что если уж открывать что-то, то полноценную клинику, где есть все специалисты. Кабинеты на одного стоматолога, постепенно уйдут в прошлое, потому что это совсем другой уровень сервиса и другое качество лечения. Кстати, наш недавний опрос это подтверждает. Мы опросили более 100 человек. 75% респондентов предпочитают лечиться в клинике. И только 18% ответили, что посещают частный стоматологический кабинет. В общем Диана оказалась права, но пришлось немного подождать.

- Развитие технологий влияет на все медицинские направления. Без чего уже не могут обойтись современные стоматологи?

- Стоматология справедливо считается одной из самых высокотехнологичных и быстроразвивающихся областей медицины. Стоматологи сегодня применяют увеличительную оптику, микроскопы, лазер. Диагностику, протезирование, ортодонтию (исправление прикуса) невозможно представить себе без цифровых технологий.

Конечно, подобные возможности требуют инвестиций. Скажем, дентальный микроскоп пока могут позволить себе единичные клиники. Это довольно дорогое оборудование, требующее специальных навыков. Но эта технология уже есть в самарском регионе. Врачи нашей клиники работают с микроскопом, используют бинокуляры.

Мы ушли от брекетов. Применяем новую технологию — элайнеры. Метод дает более предсказуемый результат и более комфортен для пациентов.

Такая процедура как снятие оттисков уходит из протезирования. Появилось цифровое сканирование. Наша клиника оборудована 3D сканером, который позволяет делать точное 3D моделирование.

Семимильными шагами развивается имплантология. Хирурги- имплантологи умеют работать с костной тканью, могут за один визит и удалить зуб, и установить имплант, и сразу поставить временную коронку. То есть пациент сможет улыбаться в полный рот сразу после операции. Наши доктора применяют плазмолифтинг крови, что значительно ускоряет заживление после хирургических процедур. В этом году мы начали делать операции "всё-на-4-х" (all-on-4) — полное восстановление зубных рядов на 4-х имплантах.

К слову, нашего имплантолога часто приглашают на операции в Москву. Он обучает и консультирует коллег по сложным случаям.

Высокие требования существуют сегодня и к оборудованию, и даже к планировке стоматологических учреждений. В нашей клинике три кабинета плюс операционная. Обработка инструментов происходит в отдельной стерилизационной комнате. После стерилизации инструменты упаковываются в индивидуальные крафт пакеты.

Лечебные кабинеты оборудованы итальянскими стоматологическими установками последнего поколения, дентальным микроскопом производства Германии.

- 2022-й год был сложным для всех. Если говорить о медицине, то для стоматологии особенно, поскольку эта отрасль практически полностью зависит от иностранных производителей. С каким ощущением вы заканчиваете этот год и на что рассчитываете в следующем?

- Нас коснулись все трудности первой половины года — и уход основных поставщиков, и скачки курса с последующим ростом цен, и нарушение цепочек поставок. Весенний ценовой скачок удалось нивелировать за счет запасов. На тот момент у нас на складе было достаточное количество материалов. К лету закупочные цены на основные материалы стали снижаться, и мы тоже снизили прайс.

Сейчас ситуация в целом более-менее выровнялась. Большинство крупных производителей, если и закрыли свои официальные представительства, то сохранили или нашли альтернативные каналы поставок, чему мы очень рады, поскольку важно было сохранить качество лечения. Конечно, хотелось бы, чтобы люди, от которых зависит импортозамещение в нашей стране, обратили внимание и на стоматологию. Да процесс не быстрый, требует затрат, но речь все-таки идет о здоровье. Санкционный каток не останавливается, а уровень зависимости российской стоматологии от импорта достигает 90%. Думаю, пора начинать что-то делать.

Если давать оценки по рынку, мы понимаем, что российскую стоматологическую отрасль в ближайшие 2-3 года ожидает стагнация или даже небольшое падение. Во-первых, рынок уже достаточно насыщен, во-вторых, рост будут сдерживать сокращение населения и снижение реальных доходов людей на фоне роста цен из-за обострения политической и экономической ситуации.

В случае с "Лайф Смайл" тренд пока более оптимистичный, что объяснимо — клиника работает всего третий год и находится в стадии роста. За все время наши врачи провели около 3,5 тысяч приемов, при этом более 1700 приемов прошло в текущем году. Поэтому и в 2023 году нам есть за счет чего расти.