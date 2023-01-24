В Самаре выступит джазовая певица в сопровождении биг-бэнда Тольяттинской филармонии

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В новом самарском пространстве — Универ студии СНИУ им. С. П. Королева в четверг, 26 января, в 19:00 пройдет концерт джазовой певицы Анастасии Лютовой (г. Москва) в сопровождении биг-бэнда Тольяттинской филармонии. Об том сообщает пресс-служба регионального минкульта.