Водитель Peugeot устроил ДТП с четырьмя автомобилями в Самаре

Во вторник, 24 января, в Самаре произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 7:55 74-летний водитель Peugeot 308 около дома № 45 по ул. Запорожской выезжал с прилегающей территории и врезался сначала в припаркованный Opel Astra, а затем — в попутный Renault Sandero под управлением 59-летней женщины. От удара Renault отбросило на стоявший в потоке Chery Tiggo.

В аварии пострадала 28-летняя пассажирка Renault.