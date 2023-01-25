Водитель Peugeot устроил ДТП с четырьмя автомобилями в Самаре

Во вторник, 24 января, в Самаре произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 7:55 74-летний водитель Peugeot 308 около дома № 45 по ул. Запорожской выезжал с прилегающей территории и врезался сначала в припаркованный Opel Astra, а затем — в попутный Renault Sandero под управлением 59-летней женщины. От удара Renault отбросило на стоявший в потоке Chery Tiggo.
В аварии пострадала 28-летняя пассажирка Renault.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!