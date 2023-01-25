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Занятость Экономическая политика

Эксперты Авито Работы назвали варианты работы и подработки для студентов в Самаре

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам прошлого года число вакансий для студентов и недавних выпускников увеличилось в 3 раза по стране. В январе текущего года на Авито Работе опубликован большой выбор подходящих объявлений по всей стране — свыше 240 тысяч. В День студента, 25 января, эксперты платформы рассказали, как и сколько могут зарабатывать учащиеся вузов.

Студенты могут хорошо зарабатывать

По итогам прошлого года медианная зарплата для студентов, недавних выпускников и начинающих специалистов на Авито Работе составила 40 000 рублей (+21%). Высокие предложения отмечены на позициях менеджера по продажам — 42 200 рублей, дизайнера — 37 500 рублей, менеджера по работе с клиентами — 31 000 рублей. В Самаре медианная зарплата составила 40 000 рублей.

В январе самые высокооплачиваемые вакансии отмечены в сфере развлечений, например, позиция администратора в ночном клубе в Калининграде (до 300 000 рублей). Также высокую зарплату предлагают продавцу в магазин мебели в Москве (до 150 000 рублей), консультанту в салон цифровой техники в Норильске (до 150 000 рублей) и менеджеру по работе с клиентами в Ростове-на-Дону (50 000 — 70 000 рублей).

Ранний старт карьеры

В ушедшем году на раздел "Без опыта, студенты" на Авито Работе пришлось 10% вакансий от всех опубликованных. Количество предложений для студентов выросло почти в 3 раза по стране. При этом работодатели предлагают учащимся вузов не только временную подработку в высокий сезон, но и стартовые позиции для последующего развития и роста внутри компании. Так, у студентов появляется возможность начать строить карьеру в интересующей их сфере уже во время обучения в университете. В Самаре вакансий для студентов стало в 2,8 раза больше.

"Трудоустройство студентов выгодно и бизнесу, и самим специалистам. Нанимая молодёжь, работодатели не только восполняют нехватку персонала в высокий сезон, но и "растят" кадры внутри компании с прицелом на будущее. В свою очередь, учащиеся вузов получают возможность сразу устроиться на работу или оплачиваемую стажировку по будущей профессии или получить полезный опыт по другим направлениям без вреда для учёбы. На Авито Работе соискательская активность студентов год к году увеличилась в 2 раза. При этом молодые люди довольно осознанно подходят к выбору работодателя и обращают внимание не только на зарплату. Студенты оценивают стабильность компании, возможности для долгосрочного развития и, конечно, удобство и гибкость рабочего графика, — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

И в магазин, и в офис: куда зовут студентов

Молодёжь стали чаще привлекать в сферы продаж, ритейла, маркетинга и рекламы. Во-первых, у студентов есть возможность найти предложения о работе непосредственно в точках продаж. В Самаре количество предложений для мерчендайзеров увеличилось в 2,2 раза, продавцов-консультантов — на 66%, для промоутеров — на 65%. Во-вторых, учащиеся вузов могут попробовать себя на начальных позициях бэк-офиса. Число вакансий для начинающих менеджеров по продажам увеличилось на 71%.

Растёт востребованность молодых кадров в сфере HoReCa. В 2022 году работодатели на 81% чаще искали студентов на вакансии официантов, в 2,1 раза чаще — на позиции бариста. Индустрия общественного питания предлагает одни из наиболее гибких условий занятости, отвечая запросу студентов на работу в свободное от учёбы время.

Кроме того, работодатели стали ещё активнее нанимать учащихся вузов в сферы клиентского обслуживания и консультирования. По итогам года в Самаре студентов на 67% чаще привлекали на вакансии менеджеров по работе с клиентами и в 2,5 раза активнее — в качестве операторов call-центра. Обычно на данных позициях можно самостоятельно выбрать удобный график, что особенно актуально для студентов очных и очно-заочных форм обучения.

Больше предложений для учащихся вузов стало на административных должностях. В 3,2 раза выросло число предложений для ассистентов. Студентам начали охотнее предлагать и вакансии в креативных индустриях. Объявления для копирайтеров размещали на 30% больше, для фотографов — на 43%.

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Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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