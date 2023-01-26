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Инвестиции Экономическая политика

Как найти площадку для инвестиционного проекта на территории Самарской области?

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области проводится планомерная работа по внедрению Регионального инвестиционного стандарта по поддержке инвестиций.

Фото: предоставлено АПИ

В рамках стандарта есть пять основных элементов: инвестиционная декларация, инвестиционный комитет, свод инвестиционных правил, Агентство инвестиционного развития и инвестиционная карта.

На инвестиционном портале Самарской области размещена обновленная региональная инвестиционная карта, на которой инвестор может в один клик найти необходимую площадку под инвестиционный проект по заданным критериям.

В разделе "Инвестиционная карта Самарского региона" собраны сведения о территории и объектах инфраструктуры, которые помогут определиться в выборе и оценке объекта для инвестиций. Сведения представлены в виде объединенных в группы слоев ("Состав карты"), видимость которых можно "включать" и "выключать".

Какие данные инвестор может получить о любой инвестиционной площадке?

  • Тип площадки и возможные меры поддержки со ссылкой
  • Данные ресурсоснабжающих организаций
  • Тарифы и тарифные решения
  • Положение автодорог, железных дорог, объектов транспортной инфраструктуры
  • Карта пахотных земель, находящихся в настоящее время в обработке
  • Генпланы правила землепользования и застройки. Проекты планировки и межевания СТП

По круглой кнопке "Ссылка на это место" можно получить и сохранить ссылку на интересующую территорию и набор включенных слоев

Инвестиционная карта содержит — 445 свободных инвестиционных площадок для реализации проектов в любых сферах деятельности.

Инвестор, кликнув на кнопку с сайта, может подать заявку на размещение в Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

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Последние комментарии

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Дорого яичко!

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это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

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А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Папа Римский 23 ноября 2014 05:50 На подготовку региона к ЧМ-2018 будет выделено 77,2 млрд рублей

На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана

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