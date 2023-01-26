Как найти площадку для инвестиционного проекта на территории Самарской области?

В Самарской области проводится планомерная работа по внедрению Регионального инвестиционного стандарта по поддержке инвестиций.

В рамках стандарта есть пять основных элементов: инвестиционная декларация, инвестиционный комитет, свод инвестиционных правил, Агентство инвестиционного развития и инвестиционная карта.

На инвестиционном портале Самарской области размещена обновленная региональная инвестиционная карта, на которой инвестор может в один клик найти необходимую площадку под инвестиционный проект по заданным критериям.

В разделе "Инвестиционная карта Самарского региона" собраны сведения о территории и объектах инфраструктуры, которые помогут определиться в выборе и оценке объекта для инвестиций. Сведения представлены в виде объединенных в группы слоев ("Состав карты"), видимость которых можно "включать" и "выключать".

Какие данные инвестор может получить о любой инвестиционной площадке?

Тип площадки и возможные меры поддержки со ссылкой

Данные ресурсоснабжающих организаций

Тарифы и тарифные решения

Положение автодорог, железных дорог, объектов транспортной инфраструктуры

Карта пахотных земель, находящихся в настоящее время в обработке

Генпланы правила землепользования и застройки. Проекты планировки и межевания СТП

По круглой кнопке "Ссылка на это место" можно получить и сохранить ссылку на интересующую территорию и набор включенных слоев

Инвестиционная карта содержит — 445 свободных инвестиционных площадок для реализации проектов в любых сферах деятельности.

Инвестор, кликнув на кнопку с сайта, может подать заявку на размещение в Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

Присоединяйтесь к нам в соцсети "ВКонтакте", также следите за новостями в телеграм-канале.