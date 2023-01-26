Как найти площадку для инвестиционного проекта на территории Самарской области?

В Самарской области проводится планомерная работа по внедрению Регионального инвестиционного стандарта по поддержке инвестиций.
В рамках стандарта есть пять основных элементов: инвестиционная декларация, инвестиционный комитет, свод инвестиционных правил, Агентство инвестиционного развития и инвестиционная карта.
На инвестиционном портале Самарской области размещена обновленная региональная инвестиционная карта, на которой инвестор может в один клик найти необходимую площадку под инвестиционный проект по заданным критериям.
В разделе "Инвестиционная карта Самарского региона" собраны сведения о территории и объектах инфраструктуры, которые помогут определиться в выборе и оценке объекта для инвестиций. Сведения представлены в виде объединенных в группы слоев ("Состав карты"), видимость которых можно "включать" и "выключать".
Какие данные инвестор может получить о любой инвестиционной площадке?
- Тип площадки и возможные меры поддержки со ссылкой
- Данные ресурсоснабжающих организаций
- Тарифы и тарифные решения
- Положение автодорог, железных дорог, объектов транспортной инфраструктуры
- Карта пахотных земель, находящихся в настоящее время в обработке
- Генпланы правила землепользования и застройки. Проекты планировки и межевания СТП
По круглой кнопке "Ссылка на это место" можно получить и сохранить ссылку на интересующую территорию и набор включенных слоев
Инвестиционная карта содержит — 445 свободных инвестиционных площадок для реализации проектов в любых сферах деятельности.
Инвестор, кликнув на кнопку с сайта, может подать заявку на размещение в Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.
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Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана