В четверг, 26 января, у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова умер отец - Игорь Георгиевич Азаров. Со словами соболезнования к семье главы региона обратился председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников.
"От депутатов Самарской губернской думы и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования и слова поддержки главе региона Дмитрию Игоревичу Азарову в связи с уходом из жизни отца Игоря Георгиевича Азарова. Замечательный человек, проживший достойную жизнь, Игорь Георгиевич был примером настоящего гражданина, верного своему делу, своей семье, родным и близким людям", - отметил Геннадий Котельников.
Он подчеркнул, что Игорь Георгиевич Азаров долгие годы посвятил тренерской деятельности, особое внимание уделял работе с подростками, приобщал ребят к баскетболу, к здоровому образу жизни, развивал таланты и способности, помогал формированию нравственных ориентиров.
"Для своей семьи Игорь Георгиевич Азаров был настоящей опорой, поддержкой. Он воспитал замечательных детей и внуков, гордился их успехами и достижениями, искренне радовался, что продолжаются и укрепляются семейные традиции. Светлая память Игорю Георгиевичу Азарову! Сил и терпения родным и близким!" - выразил соболезнования спикер губернской думы.
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