В ДТП около Новокуйбышевска пострадала автомобилистка

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В среду, 25 января, на дороге Новокуйбышевск — пос. Речников в аварию попала 52-летняя женщина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.