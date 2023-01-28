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Занятость Экономическая политика

Какие специалисты нужны в сфере транспорта и логистики: анализ ситуации в Самаре на рынке труда от Авито Работы

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа профессий "Транспорт и логистика" на Авито Работе вошла в десятку наиболее востребованных. Число вакансий по России в сфере увеличилось на 35% год к году, а в Самаре — на 45%. Медианная зарплата в Самаре составляет 67 000 рублей. Эксперты Авито Работы рассказали, каких специалистов ищут в этой индустрии.

На платформе Авито Работа доступен большой выбор вакансий в сфере транспорта и логистики. За прошлый год объём предложений в сегменте по России достиг почти 700 тысяч. По сравнению с 2021 годом он вырос на 35%. На момент января число вакансий достигает почти 100 тысяч.

Какие кадры пользуются спросом

Традиционно высоким спросом в Самаре со стороны работодателей пользуются водители (21% от общего числа вакансий). Потребность в водителях увеличилась по ряду причин. Развитие новых цепей поставок потребовало от транспортных и логистических компаний привлечения дополнительных сотрудников: в первую очередь, дальнобойщиков. Так, доля водителей-дальнобойщиков в городе составила 15% от общего объёма. Со стороны ритейла спрос на водителей увеличивается из-за выхода на рынок новых брендов, популярности онлайн-торговли и услуг доставки. В связи с высокими темпами производства и развитием агропредприятий увеличилась потребность в водителях со стороны промышленности и АПК.

Спрос в индустрии растёт не только на водителей. Транспортные и логистические компании также заинтересованы в привлечении работников склада: кладовщиков (3% от общего объёма), водителей погрузчиков (2%) и комплектовщиков (2%).

"В последние годы сфера транспорта и логистики пережила немало изменений, но успешно к ним адаптировалась, сохранив активные темпы найма. Спрос в сегменте вырос на 35% год к году, а в Самаре — на 45%. Пересмотр логистических цепочек увеличил потребность в водителях разных категорий. В 2022 году на Авито Работе было опубликовано более 140 тысяч вакансий для водителей. В новом году тренд сохранится, спрос на водителей продолжит рост. Мы также ожидаем, что будет расти потребность в логистах, водителях спецтехники, складских работниках. На платформе Авито Работа в помощь работодателям сегмента доступны различные HR-Tech решения, например, чат-боты, которые позволяют автоматизировать найм и увеличить его скорость. В итоге цикл от первого контакта с соискателем до его выхода на работу сокращается до нескольких дней", — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Зарплаты растут соразмерно спросу

Медианная зарплата в сфере транспорта и логистики в Самаре составляет 67 000 рублей. Дальнобойщики в городе могут заработать 110 000 рублей. Медианная зарплата водителей самосвалов составила 65 000 рублей. Медианная зарплата логистов составила 40 000 рублей, сотрудников склада — 51 000 рублей, кладовщиков — 50 000 рублей.

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Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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