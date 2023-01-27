Женщина попала под колеса ЗИЛа на Заводском шоссе в Самаре

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В четверг, 26 января, в Самаре местная жительница серьезно пострадала под колесами грузовика. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области