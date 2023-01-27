Под Самарой в лобовое стекло "Газели" прилетела глыба льда с другой машины

В четверг, 26 января, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с "Газелью". Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 13:15 на дороге от трассы М-5 к пос. Просвет с крыши неизвестного автомобиля упал лед. Приземлился он на лобовое стекло встречной "Газели" под управлением 24-летнего парня. Из-за этого автомобилист не справился с управлением и съехал в кювет.

Водителя "Газели" госпитализировали.