Под Самарой в лобовое стекло "Газели" прилетела глыба льда с другой машины

В четверг, 26 января, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с "Газелью". Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 13:15 на дороге от трассы М-5 к пос. Просвет с крыши неизвестного автомобиля упал лед. Приземлился он на лобовое стекло встречной "Газели" под управлением 24-летнего парня. Из-за этого автомобилист не справился с управлением и съехал в кювет.
Водителя "Газели" госпитализировали.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!