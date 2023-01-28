В Октябрьске мужчина на УАЗ Патриоте сбил пешехода

В пятницу, 27 января, на территории региона зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека, сообщили в пресс-службе ГУВД России по Самарской области.
Одно из них произошло в 11:20 в г. Октябрьске. 36-летний водитель за рулем "УАЗ-236321" ехал по ул. Дзержинского со стороны пер. Кирпичного в направлении ул. Первомайской.
В пути следования около дома № 19 по ул. Дзержинского он допустил наезд на 67-летнего мужчину, который переходил проезжую часть не по пешеходному переходу. С места ДТП пострадавший был госпитализирован.
Сотрудниками Госавтоинспекции Самарской области в этот день также было выявлено 729 нарушений ПДД, в том числе шесть водителей управляли транспортным средством в состоянии опьянения и пятеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!