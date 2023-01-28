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Энергетика ТЭК

Вячеслав Шепелев возглавил Жигулевскую ГЭС

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На должность директора Жигулевской ГЭС (входит в "РусГидро) назначен Вячеслав Шепелев, выпускник Тольяттинского госуниверситета. Он прошел путь от рядового инженера до руководителя.

Фото: фото предоставлено Жигулевской ГЭС

Как сообщили в компании, на Жигулевской ГЭС Вячеслав Шепелев отработал 15 лет. В 2015 году начал переподготовку в Корпоративном университет гидроэнергетики ПАО "РусГидро" и вошел в кадровый резерв управленцев.

В июле 2018 был откомандирован в Приамурье и назначен на должность первого заместителя директора - главного инженера филиала ПАО "РусГидро" - "Зейская ГЭС". В июле 2019 года Вячеслав Владимирович возглавил Зейскую ГЭС. Общий стаж работы в энергетике составляет 20 лет.

Прежний руководитель, Олег Владимирович Леонов покинул пост в связи с выходом на заслуженный отдых. В должности директора Жигулевской ГЭС он проработал 13 лет.

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