В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал водитель

В субботу, 28 января, в Центральном районе Тольятти в 18:30 произошло ДТП.

51-летний водитель Geely Coolray двигался по ул. Ушакова со стороны ул. Мира в направлении ул. Ленинградской. В районе дома № 45 по ул. Ушакова на регулируемом перекрестке при повороте налево он допустил столкновение с Nissan Note, который двигался во встречном направлении. Им управлял 23-летний мужчина.

Водитель Geely Coolray госпитализирован.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествия.