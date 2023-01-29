В Центральном районе Тольятти в ДТП пострадал водитель

В субботу, 28 января, в Центральном районе Тольятти в 18:30 произошло ДТП.
51-летний водитель Geely Coolray двигался по ул. Ушакова со стороны ул. Мира в направлении ул. Ленинградской. В районе дома № 45 по ул. Ушакова на регулируемом перекрестке при повороте налево он допустил столкновение с Nissan Note, который двигался во встречном направлении. Им управлял 23-летний мужчина.
Водитель Geely Coolray госпитализирован.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествия.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!