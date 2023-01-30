Дорогу молодым: число вакансий для специалистов без опыта на Авито Работе выросло в 3,8 раза

Правительство РФ расширяет господдержку компаний, нанимающих молодых соискателей до 30 лет — выпускников колледжей и вузов без опыта работы. Востребованность таких сотрудников на рынке растёт, а дополнительные субсидии мотивируют трудоустраивать больше молодёжи. Искать начинающие кадры эффективнее онлайн — это ближе молодой аудитории. По итогам 2022 года число вакансий для специалистов без опыта на платформе Авито Работа выросло в 3,8 раза по сравнению с прошлым годом — всего разместили более 2,7 млн объявлений.

Спрос на молодые кадры растёт

Инициатива по субсидированию трудоустройства начинающих специалистов усилит сложившийся тренд на наём молодёжи до 30 лет. За 2022 год количество вакансий для соискателей без опыта на Авито Работе выросло в 3,8 раза относительно прошлого года. В январе 2023 года на платформе можно найти более 470 тысяч предложений для начинающих специалистов. Соискательская активность молодых кандидатов на Авито Работе за год увеличилась на 80%.

"Поддержка трудоустройства даст молодым людям больше возможностей для карьерного старта и развития. В свою очередь, работодателям более выгодно нанимать молодёжь для последующего обучения и роста внутри организации. В этом году на Авито Работе произошло более чем трёхкратное увеличение базы вакансий для начинающих свой профессиональный путь. Заметно выросло число предложений в сфере продаж и общественного питания. В продажах встречаются одни из самых высокооплачиваемых позиций с оплатой до 150 000 рублей в месяц. Как одна из крупнейших платформ по поиску вакансий, мы стремимся создать и поддерживать максимально комфортные и безопасные условия для молодёжи. В вакансиях под бейджем "Есть мнения о работодателе" доступны отзывы сотрудников, а благонадёжные организации отмечаются значком "Компания проверена". Вместе эти подсказки помогают принять уверенное решение о месте работы", — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Молодых специалистов стали чаще искать в сфере продаж и ритейла. Вакансий для начинающих торговых представителей стало в 2 раза больше, а количество предложений для менеджеров по продажам выросло на 21%. Также стало больше вакансий для молодёжи в сфере общественного питания: поваров и пекарей стали искать в 2,4 раза чаще. Более востребованными молодые кандидаты становятся и в технических отраслях: например, число вакансий для инженеров на платформе выросло на 47% год к году.

Ценят выше и дороже

Меры по поддержке трудоустройства соискателей до 30 лет и субсидии на наём позволят компаниям предлагать молодёжи более конкурентоспособные рыночные зарплаты. На Авито Работе медианная зарплата в вакансиях для кандидатов без опыта в 2022 году увеличилась на 21% — до 40 000 рублей в месяц при условии работы на полный день.

Одни из наиболее высоких зарплатных предложений отмечены в вакансиях для офисных сотрудников (до 145 000 рублей), начинающих рекрутеров (50 000 рублей), а также торговых представителей (45 000 рублей) и менеджеров по продажам (42 200 рублей).

Ждут во всех городах

По количеству вакансий для молодых специалистов на Авито Работе в 2022 году лидировали Москва (более 500 тыс. объявлений), Санкт-Петербург (почти 265 тыс. объявлений), Ростов-на-Дону и Казань (порядка 104 тыс. объявлений), Новосибирск (около 84 тыс. объявлений).

Наиболее высокие медианные зарплаты при полной занятости начинающим соискателям предлагают в Москве (57 200 рублей в месяц), Санкт-Петербурге, Набережных Челнах (по 45 000 рублей) и Перми (42 500 рублей).

Комплексная подготовка и гарантии трудоустройства

Найти первую работу начинающие специалисты могут в столичной службе занятости населения. Сегодня здесь представлена крупнейшая база вакансий в Москве, постоянно расширяющаяся благодаря сотрудничеству с популярными работными платформами, в том числе Авито Работой.

"В агрегированной базе столичной службы занятости населения представлено около 400 тысяч вакансий. Многие из них предполагают стартовые позиции. Наши карьерные эксперты понимают, на какие критерии опираются работодатели при подборе молодых кандидатов. В данном случае важную роль играет не столько опыт, сколько универсальные личностные компетенции и базовые профессиональные навыки. Главная задача — научить начинающего специалиста правильно презентовать их работодателю. Часто в службу занятости обращаются студенты, желающие получить первый опыт работы еще во время обучения. Для таких кандидатов представлены вакансии с гибким графиком. Молодые специалисты, которым не удалось получить практический профессиональный опыт во время обучения, могут рассчитывать на квотируемые рабочие места в компаниях-партнерах службы занятости. Таких вакансий в базе более 38 тысяч. Благодаря комплексному подходу за последние четыре года в Москве более 111 тысяч начинающих специалистов нашли работу при нашей поддержке", — рассказывает первый заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

Максимально качественно подготовиться к выходу на рынок труда молодежи помогают карьерные эксперты службы занятости населения. Специалисты разрабатывают индивидуальный карьерный сценарий, который может включать в себя составление конкурентоспособного резюме и сопроводительного письма под требования работодателя, подбор вакансий, профориентационное тестирование, тренинги по эффективному трудоустройству и помощь в выборе альтернативной формы занятости.

Есть и кастомизированные программы. Среди них "Первая работа" — проект для выпускников колледжей и вузов без опыта работы, желающих развиваться в государственном секторе, в том числе в сфере телекоммуникаций, финансовом секторе, IT, сфере образования и здравоохранения. Подростки от 14 до 17 лет могут принять участие в проекте службы занятости "Лето моей карьеры". Он позволит познакомиться с актуальными специальностями, разработать собственный социально значимый проект для города и сформировать вектор будущего карьерного развития. Учащиеся старших классов могут приобрести первый практический опыт работы в государственных и некоммерческих организациях столицы благодаря программе "Стажировки", а подростки, находящиеся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, могут стать участниками проекта "PROГероев" и узнать о возможностях, которые позволят им проявить себя и добиться успеха, не нарушая социальных норм.

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