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"Акрон Холдинг" меняет структуру управления в ГК "Электрощит" - ТМ Самара"

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "СЭЩ ХОЛДИНГ" больше не выполняет полномочия управляющей компании АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара", в котором с 23 января назначен генеральный директор Дмитрий Куприянов. Об этом сообщает пресс-служба "Электрощит Самара" .

Фото: предоставлено Электрощит Самара

В свою очередь, Алексей Фризен, который успешно поддержал стабильную работу АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара" в переходный период, продолжит развивать и курировать компанию в новой роли в ГК "Акрон Холдинг", а также в составе совета директоров АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара".

Компания осуществляет работу в штатном режиме.

"Я рад присоединиться к команде АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара". Компания продолжит держать курс на устойчивое развитие и укреплять статус крупнейшего отечественного производителя электротехнического оборудования в России. Наша цель — осваивать новые рынки и разрабатывать современные продукты. АО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара" обладает мощнейшим потенциалом для дальнейшего роста", — отметил генеральный директор Дмитрий Куприянов.

Напомним, завод "Электрощит" перешел в состав "Акрон Холдинга" в прошлом году. До этого предприятие принадлежало французскому концерну Schneider Electric. 

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