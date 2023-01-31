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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

РКЦ "Прогресс" запустит спутник "Ресурс-П" №4 этим летом

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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РКЦ "Прогресс" планирует запуск спутника "Ресурс-П" №4 уже этим летом. Соответствующую информацию на итоговой конференции озвучил руководитель космического центра Дмитрий Баранов.

По его данным, спутник "Ресурс-П" № 4 прошел контрольные испытания на 
сборочном цехе. Сейчас разработчики ждут доставку радиолинии. Запуск
планируется этим летом с космодрома Байконур.

Другой спутник "Прогресса" — "Ресурс-П" № 5 также ожидает радиолинию и 
готовится к летним испытаниям. При этом по работе спутника "Ресурс-П"
№ 2 между космическим центром и Роскосмосом продолжаются судебные
разбирательства. Дмитрий Баранов отказался от комментариев по этому
вопросу.

Напомним, "Ресурс-П" № 2, выведенный на орбиту в 2014 г., вышел из 
строя раньше срока — в 2017 году.

"По "Ресурсу-ПМ" ведется выпуск конструкторской документации.
Проведены динамические и статические испытания на прототипе. Работы
идут по графику", — рассказал он о ходе работы над третьим спутником РКЦ.

Космические аппараты "Ресурс-П" необходимы для детального,
широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения
за поверхностью Земли. Среди заказчиков технологии —  Минприроды, МЧС,
Минсельхоза, Росреестр, Росгидромет и Росрыболовства.

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