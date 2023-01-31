РКЦ "Прогресс" запустит спутник "Ресурс-П" №4 этим летом

РКЦ "Прогресс" планирует запуск спутника "Ресурс-П" №4 уже этим летом. Соответствующую информацию на итоговой конференции озвучил руководитель космического центра Дмитрий Баранов.

По его данным, спутник "Ресурс-П" № 4 прошел контрольные испытания на

сборочном цехе. Сейчас разработчики ждут доставку радиолинии. Запуск

планируется этим летом с космодрома Байконур.

Другой спутник "Прогресса" — "Ресурс-П" № 5 также ожидает радиолинию и

готовится к летним испытаниям. При этом по работе спутника "Ресурс-П"

№ 2 между космическим центром и Роскосмосом продолжаются судебные

разбирательства. Дмитрий Баранов отказался от комментариев по этому

вопросу.

Напомним, "Ресурс-П" № 2, выведенный на орбиту в 2014 г., вышел из

строя раньше срока — в 2017 году.

"По "Ресурсу-ПМ" ведется выпуск конструкторской документации.

Проведены динамические и статические испытания на прототипе. Работы

идут по графику", — рассказал он о ходе работы над третьим спутником РКЦ.