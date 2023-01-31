В Тольятти 10 человек тушили загоревшуюся бытовку

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В понедельник, 30 января, примерно в 9:14, начался пожар на ул. Вокзальной, 6 в Автозаводском районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.