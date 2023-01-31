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Занятость Экономическая политика

Авито Работа ко Дню ювелира: в Самаре зарплата в сфере за год выросла на 4%

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россия — страна с сильной ювелирной школой, и отрасль продолжает развиваться. Специалисты ювелирной индустрии постоянно расширяют свои компетенции: на рынке можно найти как мастеров по ремонту разных видов изделий, так и дизайнеров и 3D-моделлеров. В День ювелира, 31 января, эксперты платформы Авито Работа рассказали, насколько выше стал цениться труд ювелиров.

Ювелир — востребованная профессия

На Авито Работе представлен большой выбор предложений в ювелирной отрасли по всей стране — от продавцов-консультантов ювелирных магазинов до мастеров-изготовителей на крупных предприятиях или в небольших мастерских. По итогам 2022 года интересоваться профессией ювелира стали чаще: соискательская активность в ювелирной отрасли увеличилась на 11% по стране, в Самаре — на 30%. Эксперты связывают данную тенденцию с ростом числа онлайн-каналов продаж ювелирных изделий и увеличением объёма онлайн-заказов.

"Ювелирным производствам требуются разные мастера: монтировщики, восковщики, закрепщики, полировщики, моделлеры. Желающие строить карьеру в ювелирной сфере и трудоустроиться в стабильное место могут найти множество вариантов на онлайн-платформах. Так, на Авито Работе объявления размещают и крупные работодатели с высокой автоматизацией производственных циклов, и небольшие производства, а также мастерские по ремонту ювелирных изделий. При этом одинаково высоко востребована как кропотливая работа по созданию или ремонту украшений, так и более творческие задачи для дизайнеров и 3D-моделлеров. Авито Работа помогает сделать поиск работы для них безопасным. Например, умные алгоритмы не позволяют переводить общение в другие мессенджеры и следят за сохранением актуальности вакансий, а благонадежных работодателей можно узнать по бейджу "Компания проверена", — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Мастеров ценят по достоинству

Медианная зарплата в ювелирной отрасли выросла на 18% год к году и составила 50 000 рублей по стране. В Самаре уровень зарплат увеличился на 4% — до 65 000 рублей. При этом уровень дохода ювелиров напрямую зависит от их опыта и квалификации.

В январе одними из самых высокооплачиваемых предложений на Авито Работе стали вакансии в Костроме, Москве и Ставрополе.

  • В Костроме на производство требуется ювелир-монтировщик с опытом работы. Оплата труда сдельная, опытный специалист может зарабатывать от 80 000 рублей, выплаты дважды в месяц. Вакансия подразумевает полный рабочий день, но работодатель готов рассмотреть другие варианты графика.
  • В Москве заработную плату 50 000 — 80 000 рублей предлагает производственная компания опытному ювелиру-универсалу. В обязанности входит полный цикл изготовления ювелирных изделий. От соискателя требуется опыт в монтировке, закрепке, полировке, родировании, пайке.
  • В Ставрополе ювелирная компания в связи с расширением производства приглашает на работу учеников с последующим трудоустройством. Такой вариант подходит для людей, которые планируют начать карьеру в ювелирной отрасли. Работодатель предлагает сдельную оплату труда, стабильные выплаты два раза в месяц, заработную плату до 60 000 рублей с возможностью влиять на свой уровень дохода.

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Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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