Ко Дню веселья от Авито Работы: в Самаре спрос на специалистов индустрии развлечений за год вырос на 8%

В Международный день веселья на работе, который ежегодно отмечается в последнюю пятницу января, эксперты аналитического центра Авито Работы рассказали о востребованных и высокооплачиваемых профессиях в группе вакансий "Искусство, развлечения".

Когда праздники — тоже работа

По итогам ушедшего года число вакансий для специалистов сферы развлечений на платформе Авито Работа в Самаре увеличилось на 8%. Наиболее востребованными специалистами остаются аниматоры. Их стали чаще привлекать не только на детские праздники, но и на мероприятия для взрослых, в том числе в корпоративном сегменте. В общем объёме вакансий, опубликованных на Авито Работе в разделе "Искусство, развлечения" в Самаре, доля аниматоров составила 15%. Высоким спросом также пользовались фотографы и флористы — на них пришлось по 8% и 8% всех вакансий.

"Повсеместное возвращение праздников в офлайн-формат после пандемии увеличило спрос на яркие, зрелищные мероприятия. Организация праздничных событий за последние годы стала более комплексной — с привлечением ведущих, аниматоров, музыкантов, фотографов, видеографов, звукорежиссеров, что закономерно увеличило спрос на сотрудников сферы развлечений. Для поиска персонала работодатели всё чаще используют онлайн-платформы, так как для event-индустрии важна скорость подбора. Порой загрузка бывает непредсказуемой и неравномерной, поэтому часто возникает потребность в усилении кадрами. Онлайн-платформы позволяют сократить процесс поиска до нескольких дней или даже часов. В свою очередь, соискателей привлекает большой выбор вакансий. На Авито Работе в индустрии развлечений можно подобрать как работу на полный день, так и подработку с почасовой оплатой", — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Сколько платят за эмоции

Медианная зарплата в сфере развлечений на Авито Работе составила 25 000 рублей. Наиболее высокие зарплаты зафиксированы у хостес в караоке, им готовы предложить до 120 000 рублей в месяц, иллюстраторов — до 100 000 рублей, вокалистов — от 75 000 рублей, художников по свету — от 50 000 рублей в месяц. В Самаре медианная зарплата в event-индустрии составила 23 750 рублей.

При этом для ряда профессий в сфере развлечений более распространена почасовая оплата. Аниматорам в Самаре, например, предлагают около 1 500 рублей в час, ведущим мероприятий — около 1 000 рублей, фотографам и видеооператорам — от 1 000 рублей в час.

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