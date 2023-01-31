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Занятость Экономическая политика

Ко Дню веселья от Авито Работы: в Самаре спрос на специалистов индустрии развлечений за год вырос на 8%

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Международный день веселья на работе, который ежегодно отмечается в последнюю пятницу января, эксперты аналитического центра Авито Работы рассказали о востребованных и высокооплачиваемых профессиях в группе вакансий "Искусство, развлечения".

Когда праздники — тоже работа

По итогам ушедшего года число вакансий для специалистов сферы развлечений на платформе Авито Работа в Самаре увеличилось на 8%. Наиболее востребованными специалистами остаются аниматоры. Их стали чаще привлекать не только на детские праздники, но и на мероприятия для взрослых, в том числе в корпоративном сегменте. В общем объёме вакансий, опубликованных на Авито Работе в разделе "Искусство, развлечения" в Самаре, доля аниматоров составила 15%. Высоким спросом также пользовались фотографы и флористы — на них пришлось по 8% и 8% всех вакансий.

"Повсеместное возвращение праздников в офлайн-формат после пандемии увеличило спрос на яркие, зрелищные мероприятия. Организация праздничных событий за последние годы стала более комплексной — с привлечением ведущих, аниматоров, музыкантов, фотографов, видеографов, звукорежиссеров, что закономерно увеличило спрос на сотрудников сферы развлечений. Для поиска персонала работодатели всё чаще используют онлайн-платформы, так как для event-индустрии важна скорость подбора. Порой загрузка бывает непредсказуемой и неравномерной, поэтому часто возникает потребность в усилении кадрами. Онлайн-платформы позволяют сократить процесс поиска до нескольких дней или даже часов. В свою очередь, соискателей привлекает большой выбор вакансий. На Авито Работе в индустрии развлечений можно подобрать как работу на полный день, так и подработку с почасовой оплатой", — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Сколько платят за эмоции

Медианная зарплата в сфере развлечений на Авито Работе составила 25 000 рублей. Наиболее высокие зарплаты зафиксированы у хостес в караоке, им готовы предложить до 120 000 рублей в месяц, иллюстраторов — до 100 000 рублей, вокалистов — от 75 000 рублей, художников по свету — от 50 000 рублей в месяц. В Самаре медианная зарплата в event-индустрии составила 23 750 рублей.

При этом для ряда профессий в сфере развлечений более распространена почасовая оплата. Аниматорам в Самаре, например, предлагают около 1 500 рублей в час, ведущим мероприятий — около 1 000 рублей, фотографам и видеооператорам — от 1 000 рублей в час.

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Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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