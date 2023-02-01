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Занятость Экономическая политика

Карьера в автобизнесе: спрос на кадры и медианная зарплата в индустрии на Авито Работе растут

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В группе профессий "Автомобильный бизнес" в 2022 году зафиксирована высокая активность работодателей. По итогам года эта сфера вошла в топ-10 по числу вакансий на платформе Авито Работа. Количество предложений в Самаре по сравнению с 2021 годом выросло на 8%. Медианная зарплата в городе, по данным Авито Работы, составила 60 000 рублей — на 20% больше, чем годом ранее.

Какие кадры ищут работодатели автосферы

На Авито Работе представлен большой выбор вакансий в автобизнесе. Работодатели ищут как специалистов для сервисных работ (шиномонтажников, автоэлектриков), так и административный персонал — менеджеров по продажам, приёмщиков автомобилей, операторов колл-центра. Общий объём предложений по стране в прошлом году превысил 300 тысяч, увеличившись на 15% по сравнению с 2021 годом, в Самаре — на 8%.

Наиболее активно на Авито Работе ищут водителей, включая дальнобойщиков и сотрудников для служб такси, а также специалистов по сервисному обслуживанию автомобилей — автослесарей, автомойщиков, шиномонтажников. Также в индустрии зафиксирован высокий спрос на менеджеров по продажам — дилерские центры нуждаются в квалифицированных сотрудниках, которые смогут организовать эффективный процесс продажи как новых автомобилей, так и авто с пробегом, используя современные цифровые инструменты. Выросло число вакансий приёмщиков. С прошлого года дилерские центры нарастили продажи автомобилей с пробегом. Этот тренд подстегнул спрос на экспертов-приёмщиков, способных оценить состояние подержанных автомобилей и организовать выкуп.

"В последние годы автобизнес серьёзно видоизменился. Многие процессы трансформировались ещё в пандемию. Автопроизводители, дилерские центры и другие представители индустрии пошли по пути динамичной цифровизации, дав возможность покупать, продавать, арендовать и обслуживать автомобили онлайн. Цифровым стал и процесс управления кадрами — для рекрутинга работодатели начали чаще обращаться к инструментам крупных онлайн-платформ. Например, на Авито Работе размещать вакансии можно бесплатно, а технологичные чат-боты берут на себя первичный отбор кандидатов. Тренды ушедшего года стимулируют развитие ниши сервисных работ: автослесарей искали на 10% чаще, востребованность автоэлектриков выросла на 30%. Также дилерские центры активно ищут сотрудников, способных усилить продажи и выкуп автомобилей. Для автобизнеса открывается время новых возможностей и амбициозных задач — особенно для отечественных и китайских производителей", — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Из всех опубликованных на Авито Работе в прошлом году вакансий большинство в группе профессий "Автомобильный бизнес" были направлены на поиск сотрудников, занятых в службах такси, перевозок и доставки, набирающих популярность с каждым годом. Кроме того, бизнес активно развивал новые логистические цепочки, что привело к росту спроса на кадры. Так, в Самаре 25% всех вакансий приходятся на таксистов (+74% год к году) с медианной зарплатой 100 000 рублей, 11% — на водителей (+4%) с зарплатой 60 000 рублей, 5% — дальнобойщиков (+30%) с зарплатой 110 000 рублей, что сопоставимо с показателями прошлого года. Медианная заработная плата таксистов в Самаре сохранилась на уровне прошлого года, водителей — выросла на 9%, дальнобойщиков — на 22%.

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Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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