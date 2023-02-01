Стартовал прием заявок на шестой этап конкурса "Химия добра"

Тольяттиазот (ПАО "ТОАЗ") продолжает реализацию программы грантовой поддержки социально-культурных инициатив "Химия добра" и объявляет о приеме заявок на участие в шестом этапе конкурса.

Целью благотворительного проекта "Химия добра" является поддержка общественных инициатив, реализуемых в г. о. Тольятти и Ставропольском районе Самарской области. За годы существования проекта на суд жюри выдвигались интересные решения и оригинальные программы по ключевым направлениям: экология, спорт и здоровый образ жизни, образование и просвещение, культура. В рамках конкурса за четыре года ТОАЗ поддержал свыше 60 проектов на сумму порядка 11 млн рублей.

Заявочная кампания продлится до 31 марта 2023 г. Все заявки будут проверены на соответствие формальным критериям программы и переданы на рассмотрение жюри. Оно будет сформировано из представителей ПАО "ТОАЗ", городской администрации, благотворительных и общественных организаций. Проекты, которые будут отмечены жюри, получат соответствующие гранты на их реализацию в размере от 50 до 400 тыс. рублей.

К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие, негосударственные и общественные организации, благотворительные фонды, муниципальные бюджетные учреждения, органы местного самоуправления. В программе не могут участвовать физические лица. Анкету, информацию о конкурсной процедуре, правилах участия можно найти на сайте ПАО "ТОАЗ" в разделе "Социальная ответственность" — "Благотворительность и поддержка региона" — "Химия добра".

"Тольяттиазот уделяет особое внимание социальным инициативам региона присутствия, поэтому появление нового благотворительного проекта является неотъемлемой и обязательной частью последовательной социальной политики предприятия. Для нас "Химия добра" стала своеобразной обратной связью от общественности по волнующим ее проблемам и эффективным инструментом для их решения. Кроме того, программа мотивирует авторов оригинальных творческих проектов заявлять о себе и претворять нестандартные идеи в жизнь с помощью Тольяттиазота", — отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Ирина Филатова.