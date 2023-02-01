Стартовал прием заявок на шестой этап конкурса "Химия добра"

Тольяттиазот (ПАО "ТОАЗ") продолжает реализацию программы грантовой поддержки социально-культурных инициатив "Химия добра" и объявляет о приеме заявок на участие в шестом этапе конкурса.
Целью благотворительного проекта "Химия добра" является поддержка общественных инициатив, реализуемых в г. о. Тольятти и Ставропольском районе Самарской области. За годы существования проекта на суд жюри выдвигались интересные решения и оригинальные программы по ключевым направлениям: экология, спорт и здоровый образ жизни, образование и просвещение, культура. В рамках конкурса за четыре года ТОАЗ поддержал свыше 60 проектов на сумму порядка 11 млн рублей.
Заявочная кампания продлится до 31 марта 2023 г. Все заявки будут проверены на соответствие формальным критериям программы и переданы на рассмотрение жюри. Оно будет сформировано из представителей ПАО "ТОАЗ", городской администрации, благотворительных и общественных организаций. Проекты, которые будут отмечены жюри, получат соответствующие гранты на их реализацию в размере от 50 до 400 тыс. рублей.
К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие, негосударственные и общественные организации, благотворительные фонды, муниципальные бюджетные учреждения, органы местного самоуправления. В программе не могут участвовать физические лица. Анкету, информацию о конкурсной процедуре, правилах участия можно найти на сайте ПАО "ТОАЗ" в разделе "Социальная ответственность" — "Благотворительность и поддержка региона" — "Химия добра".
"Тольяттиазот уделяет особое внимание социальным инициативам региона присутствия, поэтому появление нового благотворительного проекта является неотъемлемой и обязательной частью последовательной социальной политики предприятия. Для нас "Химия добра" стала своеобразной обратной связью от общественности по волнующим ее проблемам и эффективным инструментом для их решения. Кроме того, программа мотивирует авторов оригинальных творческих проектов заявлять о себе и претворять нестандартные идеи в жизнь с помощью Тольяттиазота", — отметила заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...