Самарские депутаты предложили увековечить память о земляках, погибших в СВО

Увековечивать на территории Самарской области память о погибших при защите Отечества — с таким предложением выступили члены фракции "Единой России" в Самарской губернской думе. Законопроект поступил на рассмотрение думы во вторник, 31 января.

Увековечиванию подлежит память о различных категориях военнослужащих: погибших при выполнении боевых задач, в том числе на территории другого государства, пропавших без вести, умерших от ран, контузий, увечий и заболеваний, а также умерших в плену, но не утративших чести и достоинства и не изменивших Родине.

Увековечивается память воинских объединений, соединений и учреждений, а также места боевых действий, вошедших в историю как символы героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества.

Законопроектом также предусматривается увековечение памяти погибших и умерших при выполнении задач в ходе специальной военной операции, проводимой на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

Авторы проекта предлагают перечень мероприятий, призванных популяризовать, особенно у молодого поколения, идеи гражданственности, патриотизма и интернационализма, сформировать у них уважение к памяти погибших и истории Отечества.

К ним относятся: ведение Книг памяти, Вахты Памяти у Вечного огня на площади Славы, проведение военно-патриотических уроков, научно-просветительская деятельность о подвигах погибших при защите Отечества, работа патриотических объединений и другие.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект сориентирован на реализацию установленных Указом Президента РФ приоритетов защиты и укрепления традиционных ценностей, как основы российского общества, в целях сбережения народа России и развития человеческого потенциала, а также своевременного реагирования на новые вызовы и угрозы при сохранении общероссийской гражданской идентичности.