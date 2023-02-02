Самарские депутаты предложили увековечить память о земляках, погибших в СВО

Увековечивать на территории Самарской области память о погибших при защите Отечества — с таким предложением выступили члены фракции "Единой России" в Самарской губернской думе. Законопроект поступил на рассмотрение думы во вторник, 31 января.
Увековечиванию подлежит память о различных категориях военнослужащих: погибших при выполнении боевых задач, в том числе на территории другого государства, пропавших без вести, умерших от ран, контузий, увечий и заболеваний, а также умерших в плену, но не утративших чести и достоинства и не изменивших Родине.
Увековечивается память воинских объединений, соединений и учреждений, а также места боевых действий, вошедших в историю как символы героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества.
Законопроектом также предусматривается увековечение памяти погибших и умерших при выполнении задач в ходе специальной военной операции, проводимой на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.
Авторы проекта предлагают перечень мероприятий, призванных популяризовать, особенно у молодого поколения, идеи гражданственности, патриотизма и интернационализма, сформировать у них уважение к памяти погибших и истории Отечества.
К ним относятся: ведение Книг памяти, Вахты Памяти у Вечного огня на площади Славы, проведение военно-патриотических уроков, научно-просветительская деятельность о подвигах погибших при защите Отечества, работа патриотических объединений и другие.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект сориентирован на реализацию установленных Указом Президента РФ приоритетов защиты и укрепления традиционных ценностей, как основы российского общества, в целях сбережения народа России и развития человеческого потенциала, а также своевременного реагирования на новые вызовы и угрозы при сохранении общероссийской гражданской идентичности.
Последние комментарии
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.
Голоса ЗА появились ещё до того, как местные жители вообще узнали о стройке. Понятно, кто это вбрасывает. Через дорогу кварталы двухэтажек из сена, строй, не хочу. А они пихают, как свечки в одно место.
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...