Народный фронт поддерживает жителей Кинельского района

В Народный фронт не прекращают поступать обращения жителей Самарской области, нуждающиеся в участии и в поддержке. Каждый — со своими чаяниями, и каждому здесь стараются помочь, причем не только собственными силами, но и в тесном сотрудничестве с бизнесом.

В поселке Культура Кинельского района специально для школьников появился остановочный пункт. Раньше дети были вынуждены ждать автобус на обочине, где придется. Активисты движения "Народный фронт" вместе с руководством СК "Диалог плюс" пришли на помощь ребятам и их родителям: установили остановочный комплекс, повесили фонари освещения и обустроили разворотную площадку для школьного автобуса.

В отделении сестринского ухода ГБУЗ СО "Кинельская центральная больница города и района", что в селе Георгиевка, — тоже перемены. Благодаря участию тандема общественной и коммерческой организаций полностью обновилась душевая комната. Стены засияли, были оборудованы специальные сливы с уклоном без бортиков, лейки, поручни. Теперь гигиенические процедуры больным, которым в силу диагноза или возраста требуется особый уход, стало выполнять гораздо удобнее, легче и безопаснее.

"Особенно нужна такая, на первый взгляд, небольшая помощь в небольших поселениях, там ее очень ждут, — рассказал член регионального отделения Народного фронта Самарской области Александр Мельников. — Автобусная остановка для детей или душевая для больных людей — это базовая необходимость. У государства сейчас много стратегических задач, однако в заботе наименее защищенные россияне нуждаются каждый день. Там, где мы можем, — помогаем, работаем одной командой с СК "Диалог плюс", которая проявила себя как социально ориентированная компания, откликнулась на наш призыв. То, что бизнес становится сопричастным к таким добрым и нужным делам, меняет жизнь к лучшему".

Проблемы земляков сплотили Народный фронт и строительную компанию в оказании поддержки. "Представители общественного движения обратились к нам за помощью, и мы не смогли остаться равнодушными, — сообщил директор СК "Диалог плюс" Григорий Хабибзянов. — Забота о детях, о тяжелобольных и работа для них на совесть приносит удовлетворение, когда видишь радость на лицах. Это значит, наш труд не напрасен".