Пару из Жигулевска обвиняют в сбыте наркотиков

Прокурор Жигулевска направил в суд уголовное дело 39-летней женщины и 46-летнего мужчины, которых обвиняют в сбыте наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, с мая по июнь 2022 г. супруги договорились с неизвестным о приобретении 14 г наркотика и 6,83 г психотропного вещества. Все это они забрали из "закладки" и часть разложили по другим тайникам. С остальной партией "товара" их задержали.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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