Пару из Жигулевска обвиняют в сбыте наркотиков

Прокурор Жигулевска направил в суд уголовное дело 39-летней женщины и 46-летнего мужчины, которых обвиняют в сбыте наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, с мая по июнь 2022 г. супруги договорились с неизвестным о приобретении 14 г наркотика и 6,83 г психотропного вещества. Все это они забрали из "закладки" и часть разложили по другим тайникам. С остальной партией "товара" их задержали.