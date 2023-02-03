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Экономика и бизнес

В Самарской области объем промпроизводства в 2022 году снизился на 3,5%

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарастат опубликовал официальную статистику по индексу промышленного производства за январь–декабрь 2022 года.

За 12 месяцев объем промпроизводства просел на 3,5% по сравнению с 2021 годом.

"Индекс промышленного производства в 2022 году по сравнению с предыдущим годом составил  96,5%,  — отмечается в сообщении. В декабре 2022 г. по сравнению с декабрем 2021 г. — 100,4%, по сравнению с ноябрем 2022 г. — 114,8%".

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