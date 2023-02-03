Один человек погиб и один пострадал в ДТП с двумя грузовиками и легковушкой под Сызранью

В пятницу, 3 февраля, примерно в 9:55, на 25 км сызранской обводной дороги столкнулись два грузовика DAF и Range Rover. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Водитель одного из грузовиков погиб на месте. Мужчину, управлявшего второй фурой, госпитализировали.
На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые устанавливали обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!