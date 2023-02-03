Один человек погиб и один пострадал в ДТП с двумя грузовиками и легковушкой под Сызранью

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В пятницу, 3 февраля, примерно в 9:55, на 25 км сызранской обводной дороги столкнулись два грузовика DAF и Range Rover. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области