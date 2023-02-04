В Самаре женщина на Toyota сбила пешехода на "зебре"

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В пятницу, 3 февраля, в 17:45 в Самаре водитель Toyota RAV4 у дома № 137 "а" по ул. Мичурина, выполняя маневр левого поворота, не уступила дорогу 56-летнему пешеходу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.