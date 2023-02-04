В Самаре женщина на Toyota сбила пешехода на "зебре"

В пятницу, 3 февраля, в 17:45 в Самаре водитель Toyota RAV4 у дома № 137 "а" по ул. Мичурина, выполняя маневр левого поворота, не уступила дорогу 56-летнему пешеходу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход с телесными повреждениями госпитализирован.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!