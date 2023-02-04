В Сызрани под колесами иномарки пострадала пенсионерка

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В пятницу, 3 февраля, в Сызрани в 18:30 37-летний водитель Renault Logan у дома № 51 по пр. 50 лет Октября совершил наезд на пешехода — 67-летнюю женщину.

Фото: ГУ МВД по Самарской области