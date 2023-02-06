На текущей неделе в Самарскую область вернутся холода, сообщает пресс-служба Приволжского УГМС.

В понедельник, 6 февраля, днем, в регионе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Преимущественно без осадков. Температура воздуха -5…-10 °C. А уже в ночь на 7 февраля столбик термометра опустится до -15…-20 °C. Ветер сменится на северо-восточный, 5…10 м/с.

Днем во вторник, 7 февраля, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха -5…-10 °C. В ночь на 8 февраля похолодает до -15…-20 °C. Ветер северо-западный, 5…10 м/с.