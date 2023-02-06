Молодого тольяттинца будут судить за шесть телефонных мошенничеств

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 20-летнего местного жителя. Ему вменяют шесть эпизодов мошенничества и покушение на мошенничество. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в июне 2022 г. парень вступил в преступную группу, которая занималась телефонными мошенничествами. Злоумышленники звонили на городские номера, убеждали жертв, что их родственники стали виновниками ДТП и для решения вопроса требуются деньги. К соглашавшимся жертвам приезжал "курьер" и забирал деньги.
Предположительно, обвиняемый причастен к хищению более 2,5 млн рублей.
Уголовное дело будет рассматривать Автозаводский районный суд Тольятти.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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