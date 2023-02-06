Молодого тольяттинца будут судить за шесть телефонных мошенничеств

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Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 20-летнего местного жителя. Ему вменяют шесть эпизодов мошенничества и покушение на мошенничество. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.