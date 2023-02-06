Директора дошкольного учреждения из Тольятти подозревают в мошенничестве с целевыми средствами

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении и.о. директора организации дошкольного образования "Ступени". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее надзорное ведомство во время проверки обнаружило, что руководитель организации внес в отчет ложные сведения о количестве воспитанников и их возрасте. С помощью этих и других недостоверных документов в апреле 2022 г. он отчитался перед министерством образования о целевом расходовании средств, хотя в реальности 30 тыс. руб. были потрачены на другие цели и подлежали возврату.

В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения").