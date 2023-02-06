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ВТБ организовал программу дополнительного образования для преподавателей ФУ

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Базовая кафедра ВТБ в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации (ФУ) провела программу дополнительного образования для преподавателей — "Управление рисками и анализ данных в современном банке". Заявки на обучение подали более 30 преподавателей вуза.

Четырехдневный цикл лекций рассчитан на 36 часов, в течение которых эксперты ВТБ делились опытом с преподавателями ФУ в области управления рисками. В частности, были рассмотрены следующие темы: практика управления рисками, интегрированное управление рисками, технологии моделирования и машинного обучения в банковской деятельности, банковское регулирование. В заключение цикла лекций участники решили кейс по расчету показателя рыночного риска (VaR) по портфелю финансовых активов.

Заведующий базовой кафедрой, член правления ВТБ Максим Кондратенко прокомментировал: "Баланс — это главное в управлении рисками. Поиск баланса между риском и доходностью, между контролем и эффективностью, между достоверным знанием и неопределенностью. Риск-менеджер должен найти ключевой источник риска и работать с ним для повышения эффективности в координатах риск-доход. Все математические и логические концепты в риск-менеджменте — это модели. А модели — это определенное упрощение и структурирование представления реальности. Это помогает в процессе принятия решений".

Максим Кондратенко также отметил, какого специалиста хотят видеть банки сейчас: "Мы готовим универсального специалиста. Чем шире кругозор, эрудиция и набор знаний у специалиста, тем меньше возникает ошибок из-за подверженности когнитивным искажениям. Важно все: и технические методы, и понимание экономики, и знание отраслей. Риск-менеджер — это еще и технолог, который умеет правильно поставить задачу по структурированию процесса и его автоматизации".

Эксперты банка поделились опытом и обсудили со слушателями регуляторные аспекты работы банков, роль академических знаний и лучших практик.

По итогам обучения ведущие спикеры ВТБ провели круглый стол и ответили на вопросы преподавателей, большинство которых касалось санкционной устойчивости, построения эффективной бизнес-модели, работы с данными и новыми технологическими рисками. Слушатели проявили высокий интерес к затронутым темам.

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