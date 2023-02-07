Тольяттинца обвиняют в обмане микрокредитной организации, наркоторговле и отмывании денег

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве, покушении на сбыт наркотиков и отмывании денег.

По версии следствия, обвиняемый обманул сотрудника микрокредитной компании и оформил договор заем 16 тыс. руб. по чужим документам. Отдавать деньги он, естественно, не планировал.

Кроме того, мужчина "подрабатывал" закладчиком. Он договорился с неизвестным, что будет забирать в оговоренном месте крупные партии наркотиков, раскладывать их по тайникам и отправлять сообщнику координаты и фотографии "закладок".

Доход, полученный от преступлений, обвиняемый, предположительно, легализовал через обмен криптовалюты на рубли на общую сумму около 471 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит Автозаводский районный суд.