Тольяттинца обвиняют в обмане микрокредитной организации, наркоторговле и отмывании денег

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве, покушении на сбыт наркотиков и отмывании денег.
По версии следствия, обвиняемый обманул сотрудника микрокредитной компании и оформил договор заем 16 тыс. руб. по чужим документам. Отдавать деньги он, естественно, не планировал.
Кроме того, мужчина "подрабатывал" закладчиком. Он договорился с неизвестным, что будет забирать в оговоренном месте крупные партии наркотиков, раскладывать их по тайникам и отправлять сообщнику координаты и фотографии "закладок".
Доход, полученный от преступлений, обвиняемый, предположительно, легализовал через обмен криптовалюты на рубли на общую сумму около 471 тыс. рублей.
Уголовное дело рассмотрит Автозаводский районный суд.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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