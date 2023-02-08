В Самаре выступит джазовое трио Антона Горбунова "Bass magic"

В субботу, 11 февраля, в самарском баре "Рюмочка" выступит трио "Bass magic" известного московского бас-гитариста Антона Горбунова. В программе прозвучат его авторские композиции в стиле джаз-рок-фьюжн с элементами фанка и этники.

Проект трио "Bass magic" бас-гитарист Антон Горбунов создал в 2011 году. За 12 лет коллектив покорил сердца слушателей в Москве, Сочи, Новокузнецке, Архангельске, Екатеринбурге, Казани, Южно-Сахалинске и многих других городах.

Состав:

Антон Горбунов - бэнд-лидер, бас-гитара

Антон Залетаев - саксофон, флейта

Виталий Эпов - барабаны

Антон Горбунов - известный музыкант не только в России, но и за ее пределами. Сотрудничал с такими гигантами современного джаза как: Mike Stern, David Sanborn, Richard Bona, Eric Mariental, Dave Koz, Phil Perry, João Donato, Bobby Harden, Ty Stevenson, Ernesto Simpson, Аркадий Шилклопер, Даниил Крамер и др.

Также работал с Владимиром Кузьминым, Валерием Сюткиным, Игорем Бойко, Анатолием Герасимовым, Линдой, группами "Marimba +", "Транс-Аталантик". Антон Горбунов - создатель и участник трио "KLE2GO" и "Bass magic".

В составе трио выступит Антон Залетаев - известный российский джазовый музыкант, владеющий всеми видами саксофонов, флейт, синтезаторами позволяет назватьего универсальным музыкантом, играющим в разных стилях и направлениях - от диксиленда до фьюжн и мэйнстрима.

За барабанами - один из самых востребованных джазовых ударников молодого поколения Виталий Эпов. Лауреат международных конкурсов, в том числе двукратный чемпион барабанного конкурса "Азия Music", лауреат I премии Международного конкурса молодых исполнителей "Мир джаза" (2017), победитель музыкального фестиваля "Джаз на Байкале" (2015, номинация "инструментальное соло").

Начало концерта - в 19:00 по адресу: ул. Ленинградская, 29.