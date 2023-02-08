В Самаре выступит джазовое трио Антона Горбунова "Bass magic"

В субботу, 11 февраля, в самарском баре "Рюмочка" выступит трио "Bass magic" известного московского бас-гитариста Антона Горбунова. В программе прозвучат его авторские композиции в стиле джаз-рок-фьюжн с элементами фанка и этники.
Проект трио "Bass magic" бас-гитарист Антон Горбунов создал в 2011 году. За 12 лет коллектив покорил сердца слушателей в Москве, Сочи, Новокузнецке, Архангельске, Екатеринбурге, Казани, Южно-Сахалинске и многих других городах.
Состав:
Антон Горбунов - бэнд-лидер, бас-гитара
Антон Залетаев - саксофон, флейта
Виталий Эпов - барабаны
Антон Горбунов - известный музыкант не только в России, но и за ее пределами. Сотрудничал с такими гигантами современного джаза как: Mike Stern, David Sanborn, Richard Bona, Eric Mariental, Dave Koz, Phil Perry, João Donato, Bobby Harden, Ty Stevenson, Ernesto Simpson, Аркадий Шилклопер, Даниил Крамер и др.
Также работал с Владимиром Кузьминым, Валерием Сюткиным, Игорем Бойко, Анатолием Герасимовым, Линдой, группами "Marimba +", "Транс-Аталантик". Антон Горбунов - создатель и участник трио "KLE2GO" и "Bass magic".
В составе трио выступит Антон Залетаев - известный российский джазовый музыкант, владеющий всеми видами саксофонов, флейт, синтезаторами позволяет назватьего универсальным музыкантом, играющим в разных стилях и направлениях - от диксиленда до фьюжн и мэйнстрима.
За барабанами - один из самых востребованных джазовых ударников молодого поколения Виталий Эпов. Лауреат международных конкурсов, в том числе двукратный чемпион барабанного конкурса "Азия Music", лауреат I премии Международного конкурса молодых исполнителей "Мир джаза" (2017), победитель музыкального фестиваля "Джаз на Байкале" (2015, номинация "инструментальное соло").
Начало концерта - в 19:00 по адресу: ул. Ленинградская, 29.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!