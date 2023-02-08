"Десятка" и УАЗ "буханка" столкнулись на трассе в Самарской области

Во вторник, 7 февраля, в Нефтегорском районе Самарской области в результате аварии в больницу попал водитель. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 19:55 43-летний водитель ВАЗ-21102 на 85 км подъездной дороги к Оренбургу решил совершить обгон там, где это запрещено и на встречной полосе столкнулся с микроавтобусом УАЗ ("буханка") под управлением 42-летнего мужчины.
В результате водителя легковушки госпитализировали с травмами.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!