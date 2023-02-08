"Десятка" и УАЗ "буханка" столкнулись на трассе в Самарской области

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Во вторник, 7 февраля, в Нефтегорском районе Самарской области в результате аварии в больницу попал водитель. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области