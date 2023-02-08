Преподавателя тольяттинского вуза обвиняют в получении взятки

Прокурор Центрального района Тольятти утвердил обвинительное заключение по уголовному делу сотрудника вуза по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

По версии следствия, старший преподаватель получил от студентов через доцента кафедры прикладной математики, выступавшего в качестве посредника, 18 тыс. руб. за зачеты по дисциплине "основы компьютерных сетей" без проверки знаний.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд.