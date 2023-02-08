Дмитрий Азаров наградил самарских ученых за выдающиеся результаты

В среду, 8 февраля, в День российской науки губернатор Дмитрий Азаров вручил награды землякам - самарским ученым, добившимся выдающихся результатов в различных отраслях науки - это доктора и кандидаты наук, молодые ученые, специалисты ключевых предприятий.

"2022 год стал первым годом Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Сегодня на государственном уровне приоритетное внимание уделяется вопросам поддержки научных изысканий, развитию инфраструктуры для решения сложных научно-технологических задач, созданию эффективной системы управления научными исследованиями, подготовке кадров для региона и в целом для страны", - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что одна из важнейших задач - создавать условия для внедрения разработок, связи науки и производства. "Мы этим вопросом занимаемся очень предметно. Создание в нашем регионе научно -образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", который объединил 6 субъектов РФ и наших партнеров из Сибири, Санкт-Петербурга, Республики Беларусь, нацелен именно на решение этой задачи. Рад отметить, что есть определенные достижения", - сказал Дмитрий Азаров.

В рамках торжественной церемонии глава региона вручил дипломы и заслуженные награды лауреатам премий губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-космических проблем, а также губернские премии в области науки и техники.

Ученые Самарской области создают перспективные методы борьбы с различными заболеваниями, вносят вклад в развитие сельского хозяйства, разрабатывают перспективные решения для базовых отраслей отечественной промышленности, участвуют в исследованиях космического пространства и разработках по укреплению безопасности страны.

Так, ведущий инженер-конструктор АО "РКЦ "Прогресс" Радмир Загидуллин разработал новые конструкторские и технологические решения, которые позволили улучшить характеристики ракетно-космической техники. Дмитрий Азаров вручил специалисту "Прогресса" награду губернской премии.

"Очень приятно, что именно в День российской науки губернатор вручает нам премии, что наши научные, конструкторские решения реализуются на практике, имеют хороший отклик и благодарность со стороны правительства", - сказал Радмир Загидуллин.

Дмитрий Азаров отметил важность работы АО "РКЦ "Прогресс" не только для развития космической отрасли страны, но и для жителей Самарской области: "Космос как предчувствие, ощущение космической столицы, которые вы даете жителям Самарской области - это очень важно. Многие ребята из разных городов и сел нашего региона мечтают стать космонавтами, работать на вашем славном предприятии, запускать ракеты в космос".

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, президент СамГМУ, председатель Самарской губдумы Геннадий Котельников поздравил всех лауреатов с полученными наградами: "Это знаковое событие в вашей жизни".

Также Дмитрий Азаров вручил почетные знаки губернатора Самарской области "За заслуги в наставничестве", которым награждаются лучшие наставники сферы высшего образования и науки.

Их удостоились доктор филологических наук, профессор кафедры литературы, журналистики и методики обучения Самарского государственного социально-педагогического университета Елена Абамовских, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии СамГМУ Иван Байриков и доктор технических наук, профессор, академик РАН, президент Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, председатель Общественной палаты региона Виктор Сойфер.

"Во многом развитие нашего региона, подготовка кадров связана с вашей работой. Сердечно благодарю вас за вклад в развитие Самарской области, подготовку молодых ученых, ведущих специалистов. Вне всякого сомнения, этот вклад трудно переоценить", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

"Хочу поблагодарить губернатора за то внимание, которое постоянно оказывается науке и научным работникам, в том числе молодым", - сказал Виктор Сойфер.

После вручения наград губернатор вместе с научным сообществом региона в ходе открытого разговора обсудил широкий спектр вопросов, включая подготовку и поддержку молодых научных кадров и специалистов различных отраслей, школьное и вузовское образование в Самарской области, патриотическое воспитание детей и молодежи, важность внимательного отношения к истории родного края. Особое внимание было уделено перспективам дальнейшей реализации научного потенциала Самарской области, векторам и приоритетам развития российской науки в современных условиях.