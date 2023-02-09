В Сызрани пройдет детский патриотический фестиваль "Солнечный круг"

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С 26 по 28 февраля в Сызрани состоится всероссийский открытый детский фестиваль патриотической песни "Солнечный круг" имени Аркадия Островского. Об этом сообщает пресс-служба областного минкульта.