Самарский "Союз-2.1а" успешно вывел на орбиту космический грузовик "Прогресс МС-22"

В четверг, 9 февраля, в 9:15 мск с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" самарского РКЦ "Прогресс", сообщает Роскосмос. Ракета вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-22".

Сближение "Прогресса" с МКС пройдет по двухсуточной схеме, стыковка с модулем "Звезда" российского сегмента Международной космической станции намечена на 11:47 мск 11 февраля.

Космический грузовик должен доставить на МКС более 2,5 тыс. кг грузов, среди которых 720 кг топлива дозаправки, 420 кг воды, 40 кг азота, а также около 1 354 кг сухих грузов — различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, в том числе для экспериментов. Кроме того, корабль доставит питание для российских космонавтов.