Самарский "Союз-2.1а" успешно вывел на орбиту космический грузовик "Прогресс МС-22"

В четверг, 9 февраля, в 9:15 мск с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" самарского РКЦ "Прогресс", сообщает Роскосмос. Ракета вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-22".
Сближение "Прогресса" с МКС пройдет по двухсуточной схеме, стыковка с модулем "Звезда" российского сегмента Международной космической станции намечена на 11:47 мск 11 февраля.
Космический грузовик должен доставить на МКС более 2,5 тыс. кг грузов, среди которых 720 кг топлива дозаправки, 420 кг воды, 40 кг азота, а также около 1 354 кг сухих грузов — различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, в том числе для экспериментов. Кроме того, корабль доставит питание для российских космонавтов.
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Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?